¿A qué hora abren el Fan Fest del Zócalo CDMX para ver el partido México vs. Chequia? Horarios, accesos y calles bloqueadas

¡Atención, capitalinos! Si planeas asistir con tus amigos o familia al Fan Fest del Zócalo CDMX para disfrutar del partido México vs. Chequia, es importante conocer los horarios de apertura, accesos y las calles cerradas para que el tráfico no te deje fuera de uno de los juegos más importantes para la afición mexicana.

Recuerda que el México vs. Chequia comenzará alrededor de las 19:00 horas de este miércoles 24 de junio 2026 en el Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora abre el Fan Fest del Zócalo CDMX para el México vs. Chequia?

¿Hay horario especial por el partido de México? El acceso al Fan Fest del Zócalo CDMX inicia en punto de las 11:00 horas de este miércoles para que las y los aficionados no se pierdan de todos los juegos que habrá en el día.

Si quieres disfrutar del México vs. Chequia en la Plaza Constitución, se recomienda llegar con algunas horas de anticipación, ya que las filas para acceder al Fan Fest comienzan desde tempano y el aforo es limitado.

Accesos para entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX este miércoles

Para ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX y ver el partido entre México y Chequia, se han implementado un operativo de seguridad y control de accesos, pero ¿por dónde entro al evento mundialista?

Accesos peatonales al Fan Fest del Zócalo CDMX:



Avenida 20 de Noviembre: El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga.

El acceso principal más amplio, ideal si vienes desde las inmediaciones de Izazaga. Avenida Pino Suárez: Habilitado para quienes se aproximen por la zona sur-oriente del Centro Histórico.

Recordemos que el acceso a la plancha es completamente gratuito; sin embargo, la entrada es controlada por algunos filtros de seguridad.

Lo que SÍ y NO se puede ingresar al Fan Fest del Zócalo CDMX por el México vs. Chequia

¡Toma nota! Antes de entrar al Fan Fest del Zócalo CDMX las y los aficionados deben pasar por una revisión civil, por ello, para evitar contratiempos, te compartimos la lista de objetos que SÍ y NO pueden ingresar a la explanada.



Objetos punzocortantes o pirotecnia.

Bebidas alcohólicas, envases de vidrio, latas o aerosoles.

Sombrillas o paraguas rígidos; se recomienda llevar un impermeable.

Mochilas o bolsas de gran volumen.

Apuntadores láser.