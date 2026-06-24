¡Atención, automovilistas! Así puedes identificar a policías Auxiliar y Bancaria que ya pueden aplicar multas en CDMX

Recientemente se confirmó que los elementos de la Policía Auxiliar y la Policías Bancaria Industrial podrán aplicar multas ante violaciones al Reglamento de Tránsito en las calles de la Ciudad de México (CDMX), pero ¿cómo identificarlos para evitar extorsiones?

La razón por la que otros uniformados podrán levantar multas se debe al fortalecimiento del Reglamento de Transito; la medida se dio a conocer el pasado 23 de junio 2026.

¿Cómo identificar a la Policía Auxiliar y Bancaria autorizada para multar en CDMX?

¡Qué no te tomen por sorpresa! Las autoridades revelaron que los nuevos elementos recibieron capacitación teórico-práctica en materia de seguridad vial, con evaluaciones constantes durante su proceso de formación, pero ¿cómo identificarlos?

Los elementos de la Policía Auxiliar (PA) o de la Policía Bancaria e Industrial (PIB) autorizados para multar automovilistas en la CDMX, deberán portar un brazalete distintivo que los permita identificarse cómo oficiales a los que se les permite levantar infracciones de tránsito.

Además, los nuevos elementos de tránsito deben llevar una terminal tecnológica especial para realizar las multas. Estos elementos de policía NUNCA llevarán papel tradicional para realizar las infracciones.

¿En qué alcaldías de CDMX pueden aplicar multas los policías Auxiliares y Bancarios?

Los elementos de la Policía Auxiliar (PA) o de la Policía Bancaria e Industrial (PIB) podrán realizar multas en al menos 13 alcaldías de la Ciudad de México; te compartimos las zonas en las que estarán presentes.



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

¿Qué debes hacer si eres detenidos por la policía Auxiliar y Bancaria en CDMX?

En caso de que un elemento de la Policía Auxiliar o de la Policía Bancaria e Industrial te marque el alto por una presunta infracción al Reglamento de Tránsito, mientras transitas por las calles de la Ciudad de México(CDMX), toma en cuenta los siguientes derechos ciudadanos:

