¿Vas al partido México vs. Chequia? Esto es lo que SÍ y NO puedes pasar al Estadio Ciudad de México

Con playeras de la Selección, banderas y porras, miles de aficionados se preparan para acudir al esperado partido México vs. Chequia en el Estadio Ciudad de México; sin embargo, para disfrutar de la fiesta mundialista es necesario conocer la lista de objetos permitidos en el recinto.

El encuentro entre México y Chequia comenzará alrededor de las 19: horas de este miércoles 24 de junio 2026.

¿Qué objetos SÍ pueden meterse al Estadio Ciudad de México?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX compartió la lista oficial de los objetos que SÍ pueden ingresar a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el partido de la Selección Mexicana contra Chequia.



Lentes, gorra y sombrero

Bolsas transparentes de plástico, vinilo o PVC; el tamaño máximo debe ser de 30x15x30 centímetros y no debe tener compartimentos ni bolsillos ocultos.

Bolsa de mano compacto, cartera o billetera.

Banderas pequeñas, carteles y letreros hechos de material resistente al fuego.

Protector solar u otros productos de higiene personal que no excedan lo 100 ml.

Recuerda que las autoridades capitalinas podrán determinar el ingreso o retiro de cualquier otro objeto por motivos de seguridad en el Estadio Ciudad de México.

#SeguridadMundial | ¿Vas a asistir a algún partido del #Mundial2026?

Conoce los objetos permitidos ✅ y no permitidos ❌para ingresar al #EstadioCiudadDeMéxico. De esta forma, tu acceso será ágil y sin contratiempos. 👍⚽️🥅



Números de emergencia y atención: 🚨

☎️ 911

📱 App… pic.twitter.com/aJqx2r6MUp — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 23, 2026

Lista de objetos que NO pueden ingresar al Estadio Ciudad de México

Las autoridades capitalinas compartieron la lista de objetos que no podrán ingresar al Estadio Ciudad de México bajo ninguna circunstancia; se recomienda a los asistentes evitar llevar estos artículos.



Todo líquido que contenga alcohol, excepto desinfectante de manos.

Cualquier tipo de líquido que exceda los 100 ml.

Alimentos de cualquier tipo

Drogas, narcóticos o estimulantes de cualquier tipo.

Botellas, vasos, frascos y latas.

Banderas o pancartas que excedan el tamaño permitido.

Mástiles que excedan 1m de largo o 1 centímetro de diámetros.

Dispositivos de radio o de retransmisión de alta frecuencia.

Tipo de soportes para equipos de fotografía y video.

Drones, sistemas aéreos no tripulados o cualquier tipo de dispositivo volador dirigido por control remoto.

Equipo televisivo y telecomunicaciones capaces de grabar audio y video.

Más de un juego de pilas, batería o elementos recargables para un dispositivo.

Instrumentos musicales que no se pueda ver completamente por razones de seguridad.

Rayos láser, punteros láser o aparatos similares.

Dispositivos electrónicos, mecánicos o manuelas que emitan ruidos fuertes u otros sonidos excesivamente altos.

Binoculares de gran tamaño.

Metro y Metrobús CDMX extienden horario de cierre por el México vs. Chequia

El Metro CDMX ampliará su horario de cierre hasta la 1 de la mañana del jueves, únicamente en las Líneas 1, 2 y 3 de este servicio de transporte público.

Por su parte, el Metrobús CDMX también ampliará el horario de cierre hasta la 1 de la mañana del jueves 25 de junio desde la línea 1 hasta la línea 7 de este medio.