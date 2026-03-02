Flores, gallos y blindado: Lo que se sabe del posible funeral de “El Mencho” en Guadalajara

La colonia San Andrés, en Guadalajara, Jalisco, amaneció bajo una vigilancia estrecha por parte de autoridades federales y estatales ante el posible funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Desde las primeras horas de este lunes 2 de marzo de 2026, el perímetro de la calle Gigantes permaneció bajo el control de convoyes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado.

El despliegue ocurre a una semana de los eventos en Tapalpa donde el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido. Aunque no existe una confirmación oficial, los elementos presentes en el sitio y el flujo de personas vestidas de luto sugieren que los restos del capo se encuentran en el recinto.

Imágenes desde el lugar pudieron observar un ataúd completamente dorado, rodeado de cientos de flores, principalmente rojas y blancas, con varios distintivos que podrían señalar al CJNG, así como a "El Mencho" y su conocido apodo como "El Señor de los Gallos".

Operativo federal y hermetismo en la colonia San Andrés

El dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la Funeraria La Paz incluyó el uso de un helicóptero que realiza sobrevuelos constantes en la zona oriente de la ciudad. Elementos armados bloquean el acceso a las cuadras a la redonda y realizan revisiones exhaustivas a cada asistente y vehículo que intenta aproximarse al recinto.

Cerca de las 10:40 horas, las puertas del establecimiento se abren para permitir la salida de un convoy. Una carroza de color blanco encabeza la fila de al menos 12 unidades fúnebres, escoltada por patrullas de la Policía Vial y camionetas particulares donde viajan supuestos familiares del fallecido.

Fue en este momento cuando se vio el ataúd dorado, custodiado justo antes de ingresar a la carroza. En el lugar había dos camionetas, una Chevrolet Suburban y una GMC Yukon; ambas partieron en caravana con flores en el toldo y una fuerte custodia de seguridad.

El "Señor de los Gallos": Flores y simbología en el sepelio

Uno de los aspectos más notorios en el posible funeral es el arribo ininterrumpido de arreglos florales monumentales. Entre las decenas de coronas de rosas blancas y rojas que llenan el interior del recinto, destaca una pieza con una forma particular:



Ofrenda temática: Un arreglo floral en forma de gallo gigante , confeccionado con rosas y detalles en blanco.

Un arreglo floral en forma de , confeccionado con rosas y detalles en blanco. Siglas distintivas: La pieza luce las iniciales CJNG en la parte superior, lo cual alude al apodo de " El Señor de los Gallos " con el que se conocía al líder criminal.

La pieza luce las iniciales en la parte superior, lo cual alude al apodo de " " con el que se conocía al líder criminal. Logística de traslado: Dos grúas llegan al sitio para facilitar la movilización de las numerosas coronas acumuladas desde el domingo.

El destino final de los restos se mantiene bajo un estricto hermetismo. Tras la salida del convoy de la colonia San Andrés, las autoridades mantienen la alerta máxima en los accesos y salidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara para evitar incidentes durante el trayecto hacia el panteón donde se presume ocurrirá el entierro.

Posible entierro de "El Mencho" en Zapopan:

Alrededor de las 11:30, la carroza principal de la funeraria en San Andrés salió rumbo a Zapopan, donde se podría realizar el entierro de quien fuera el líder del CJNG.