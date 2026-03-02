¡Otro susto! Colapsa tarima en foto de graduación en Xalapa; hay más de 10 estudiantes heridos

¡Se va a caer, se va a caer... Se cayó! Lo que debió ser un momento inolvidable, se convirtió en caos debido al colapso de una estructura durante una foto de graduación en la Universidad Veracruzana, ubicada en Xalapa; hay estudiantes heridos.

El desplome de la estructura dejó un total de 18 estudiantes heridos, todos pertenecientes a la carrera de Derecho.

Activan protocolos tras derrumbe de tarima en Xalapa

Tras el colapso de la tarima durante la foto de graduación, las autoridades municipales activaron los protocolos correspondientes para atender a las y los lesionados por el accidente.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que se cayó la estructura; sin embargo, testigos aseguran que la tarima cedió de golpe, provocando la caída masiva de decenas de estudiantes.

"Activamos los protocolos de atención junto con corporaciones de emergencia, proporcionando asistencia médica y el traslado oportuno de las personas lesionadas", explicó la Secretaría de Seguridad de Veracruz, a través de redes sociales.

🚨 Tras el reporte al 911 por el desplome de una tarima con estudiantes de la Universidad Veracruzana, activamos los protocolos de atención junto con corporaciones de emergencia, proporcionando asistencia médica y el traslado oportuno de las personas lesionadas. #PanterasSSP 🚑 pic.twitter.com/rExzyVsIfo — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) March 2, 2026

Trasladan a estudiantes heridos a hospitales para su valoración

Los 18 estudiantes heridos tras el desplome de la estructura recibieron atención médica, además de ser trasladados a algunos hospitales para poder ser valorados correctamente, así lo informó la Universidad Veracruzana.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las víctimas de este incidente ocurrido en la institución.

Universidad Veracruzana mantiene comunicación con alumnos afectados

Por otro lado, la Universidad Veracruzana aseguró que se mantiene en comunicación con los alumnos afectados para brindarles el acompañamiento necesario y para asegurar que reciban la atención médica necesaria.

"El rector Martín Aguilar Sánchez se dirigió a la Facultad para conocer la situación y, posteriormente, supervisar en la Policlínica Óptima Xalapa el estado de salud de las y los alumnos traslados, que se reportan estables", explico la institución en un comunicado, publicado en las redes sociales.