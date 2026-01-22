La sacaron cargando: Cae hombre africano y su cómplice por el feminicidio de Elda en la CDMX

Trabajos de inteligencia y el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia permitieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detener a dos presuntos implicados en el feminicidio de una joven, ocurrido a principios de esta semana. Entre los detenidos se encuentra un hombre de nacionalidad africana.

Los sospechosos, identificados como Mohamed "N", de 48 años (de origen africano), y Anuar "N", de 46 años, fueron capturados en el corazón de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, a pocas cuadras de las letras de Tepito.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Personal de la #SSC detuvo a dos hombres en posesión de varias dosis de posible droga y que, al parecer, están relacionados en el homicidio de una joven en calles de @AlcCuauhtemocMx.



La acción policial se registró cuando los uniformados realizaban… pic.twitter.com/sBbs38jh3t — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 22, 2026

El crimen: Cámaras captaron cómo se llevaban a Elda

La detención está vinculada directamente con el hallazgo del cuerpo de Elda O., una joven de apenas 19 años de edad, el pasado 20 de enero de 2026. La víctima fue localizada inconsciente y gravemente golpeada al exterior de una unidad habitacional en la alcaldía Venustiano Carranza.

El análisis de las cámaras del C5 fue clave: los monitoristas observaron el momento en que la mujer fue sacada de un inmueble en la colonia Morelos cargada por cuatro sujetos. Las características físicas y vestimenta de dos de ellos coinciden plenamente con los hombres detenidos este día.

La captura: Vendían droga en el corazón de Tepito

La aprehensión se realizó cuando elementos de la SSC realizaban patrullajes de vigilancia en el cruce de las calles Jaime Nuno y Palmas. Los oficiales observaron a los dos sujetos manipulando una bolsa de plástico negra de manera sospechosa.

Al notar la presencia policial, Mohamed y Anuar intentaron escapar acelerando el paso, pero fueron interceptados metros adelante. Tras una revisión preventiva, se les aseguraron:



17 bolsitas con hierba verde (marihuana).

con hierba verde (marihuana). 6 envoltorios con polvo blanco (cocaína).

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica por delitos contra la salud y continuará la integración de la carpeta por el delito de feminicidio.

