Capturan a Jesús Antonio “El Elmo”, presunto sicario y extorsionador del Cártel de Tláhuac

En un operativo llevado a cabo en el oriente de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la captura de Jesús Antonio "N", presunto integrante del Cártel de Tláhuac, por lo que su base de operaciones y captura ocurrió en la misma alcaldía.

El detenido, conocido en el bajo mundo presuntamente como "El Elmo", es señalado por las autoridades no solo por venta de drogas, sino por liderar actividades de robo e invasión de predios y casas en la misma demarcación, despojando a legítimos dueños de su patrimonio.

Está vinculado con una célula que lleva por nombre su mismo apodo, por lo que estaría asociado con otros homicidios y extorsiones, ya que se mantiene al servicio del Cártel de Tláhuac.

Cazan a miembro del Cártel de Tláhuac en Asunción

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia fija y móvil. Los oficiales ubicaron al sospechoso en la esquina de la calle Mariano Escobedo, en la colonia Asunción. Jesús Antonio "N" se encontraba a bordo de un vehículo de alta gama color gris con placas del estado de Michoacán, manipulando un arma de fuego a plena luz del día.

Al notar la presencia policial y ante la flagrancia, los uniformados se aproximaron con las medidas de seguridad pertinentes para realizar una revisión preventiva.

Fue detenido Jesús Antonio "N", identificado como integrante de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, robo e invasión de predios y casas en la alcaldía Tláhuac de la CDMX.



Armas y droga asegurada al "Elmo"

Durante la inspección, se confirmó que el sujeto de 32 años estaba armado y transportaba una cantidad significativa de estupefacientes listos para su distribución:



Un arma de fuego corta , un cargador y cuatro cartuchos útiles.

, un cargador y cuatro cartuchos útiles. Un bloque de un kilogramo de marihuana y 58 bolsitas con la misma hierba.

y 58 bolsitas con la misma hierba. 195 bolsitas con "piedra" (cocaína).

con "piedra" (cocaína). Dinero en efectivo y un teléfono celular.

Historial delictivo

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, confirmó la detención a través de sus redes sociales, donde confirmó que, tras el cruce de información en las bases de datos criminales, se descubrió que Jesús Antonio "N" ya contaba con antecedentes: fue presentado ante el Ministerio Público en 2022 por el delito de Robo de vehículo sin violencia.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.