Cae “La Mane”, lideresa de La Unión Tepito y ex del “Colocho"; Marina y Policía de CDMX reventaron sede

Fuerzas federales y locales lograron la detención de Manuela Eunice "N", mejor conocida en el bajo mundo como "La Mane". Las autoridades la identifican como una de las cabecillas de una facción de La Unión Tepito y ex pareja sentimental de Andrés Felipe García Munera, alias "El Colocho", un sicario de alto perfil de la misma organización.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que la captura se dio mediante una acción coordinada y simultánea entre la policía capitalina (SSC CDMX), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. El despliegue táctico cercó dos inmuebles en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, desarticulando una célula dedicada a la extorsión, homicidio y distribución de drogas.

Cateos en CDMX: Dan con puntos de la Unión Tepito

El operativo se derivó de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia sobre puntos de venta de droga. La intervención se dividió en dos frentes estratégicos:

1. Colonia Aeronáutica Militar (Venustiano Carranza):

En un domicilio de la calle Sur 105, los uniformados detuvieron a "La Mane" (34 años), junto a una mujer de 57 años y un hombre de 23. Este lugar funcionaba como centro de almacenamiento y seguridad.

Ahí se aseguraron:



Dos armas de fuego (una larga y una corta).

(una larga y una corta). 600 dosis de probable cocaína.

de probable cocaína. 103 dosis y 2 kilogramos de marihuana a granel.

Equipos telefónicos.

Un mono araña, el cual se encontraba cautivo en una jaula, evidencia del tráfico de especies exóticas común entre estos grupos criminales.

#Importante | Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos.



#Importante | Seguimos con el combate frontal a los delitos de alto impacto y la desarticulación de grupos delictivos.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, en una acción coordinada y simultánea, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en… — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 16, 2026

2. Colonia Esperanza (Cuauhtémoc):

Simultáneamente, en la Calzada de La Viga, se aseguró a dos hombres de 30 y 26 años. En este punto se incautaron 200 dosis de cocaína y diversas cantidades de marihuana listas para su venta al menudeo.

¿Quién es "La Mane"? Perfil de los cómplices de la Unión

Junto con la lideresa, cayeron cuatro cómplices identificados como Guillermo "N", María Marisol "N", Daniel "N" y Gastón "N".

Las investigaciones revelaron que Guillermo "N", de 57 años, es un delincuente reincidente con un largo historial en el Sistema Penitenciario de la CDMX. Cuenta con ingresos a prisión en los años 2009, 2018 y 2021, procesado por delitos como Robo agravado, Extorsión y Delitos contra la salud.

Por su parte, Manuela Eunice "N" es señalada como la operadora principal de la violencia en las zonas centro y norte de la ciudad, heredando poder tras la caída de otros líderes de La Unión. Ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

