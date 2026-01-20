Golpazo al Cártel del Golfo: Cae “Nacho Vega”, líder de las sanguinarias células de Los Escorpiones y Ciclones

En un golpe significativo a la estructura financiera y operativa del Cártel del Golfo (CDG), fuerzas federales lograron la captura de José Ignacio “N”, alias “Nacho Vega”. El detenido es identificado como uno de los líderes principales y operador financiero de las facciones " Escorpiones " y " Ciclones ", dos de las células más violentas que operan en la frontera norte de México.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia y colaboración binacional para combatir el intenso contrabando de armas y drogas. Según informó el Gabinete de Seguridad, el operativo fue encabezado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la SSPC y la Secretaría de Marina (Semar).

Operativo en Matamoros: Capturan a "Nacho Vega" del CDG

Labores de campo permitieron ubicar la zona de operación de "Nacho Vega" en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Agentes federales establecieron cercos de seguridad que culminaron con la intercepción del objetivo. Tras corroborar su identidad, fue detenido en posesión de:



Dos armas largas.

Un cargador.

Una cinta eslabonada para munición.

Más de 100 cartuchos útiles.

Derivado de trabajos de investigación, en Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron a José Ignacio "N", alias "Nacho Vega", uno de los líderes y operador financiero del Cártel del Golfo, jefe de las células Escorpiones y Ciclones

Buscado en Texas por "Empresa Criminal"

La captura de José Ignacio “N” trasciende fronteras. Derivado de la cooperación internacional, se confirmó que "Nacho Vega" es considerado un fugitivo de la justicia estadounidense. Cuenta con una orden de arresto activa emitida por el Distrito Sur de Texas, donde se le acusa de:



Conspiración.

Distribución y contrabando de droga.

Operar una empresa criminal continua.

Las investigaciones lo vinculan directamente con el tráfico de armas, drogas y personas hacia Estados Unidos, así como con actividades de lavado de dinero para la organización delictiva.

¿Quiénes son Los Escorpiones y Los Ciclones?

"Nacho Vega" lideraba dos de las facciones más sanguinarias del Cártel del Golfo.



Los Escorpiones: Surgieron originalmente como el brazo armado personal de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén ("Tony Tormenta"). Son conocidos por el uso de tácticas militares y su extrema violencia; han sido vinculados a eventos de alto impacto, como el secuestro de ciudadanos estadounidenses en 2023.

Surgieron originalmente como el brazo armado personal de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén ("Tony Tormenta"). Son conocidos por el uso de tácticas militares y su extrema violencia; han sido vinculados a eventos de alto impacto, como el secuestro de ciudadanos estadounidenses en 2023. Los Ciclones: Con base en Matamoros, operan en estrecha alianza con Los Escorpiones (bloque "Ciclones-Escorpiones") para defender la plaza de rivales como "Los Metros"

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y el proceso para su eventual extradición.

