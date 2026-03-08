¡Capturados en video! Así lanzaban objetos a los autos en Circuito Interior, CDMX; la SSC ya los detuvo

Circular por las vías rápidas de la CDMX ya tiene sus retos, pero ahora los automovilistas enfrentan un peligro extra: personas lanzando objetos desde las alturas. Esta semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres señalados como los responsables de causar daños a autos en pleno Circuito Interior, una de las arterias más importantes de la capital.

El ataque desde el puente en Reforma, CDMX

El primer caso ocurrió cuando los monitoristas del C2 Poniente detectaron a un sujeto lanzando objetos desde un puente peatonal hacia los carriles del sur. Al llegar al cruce con Paseo de la Reforma, los oficiales encontraron a una mujer cuyo auto blanco presentaba daños en los faros de niebla.

La conductora relató que, aunque intentó frenar al ver caer el objeto, el impacto fue inevitable.

Detienen a sujeto que lanzaba piedras en Bosque de Chapultepec, CDMX

Tras el reporte de la ciudadana, las cámaras de videovigilancia no le quitaron el ojo al sospechoso. El hombre fue localizado y detenido en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El detenido, un joven de 29 años que se identificó como ciudadano hondureño, fue señalado directamente como el probable responsable de lanzar la piedra que dañó el vehículo minutos antes.

Monitoristas detectan actitud inusual en la Cuauhtémoc

Casi al mismo tiempo, en la zona del C2 Centro, los operadores notaron a otro hombre actuando de forma extraña a la altura de Río Pánuco. El sujeto se acercaba peligrosamente a los autos que pasaban a gran velocidad y luego se alejaba, hasta que finalmente lanzó un objeto contra el flujo vehicular. Este comportamiento quedó registrado íntegramente en los videos de seguridad de la ciudad.

Operativo de búsqueda en Río de la Plata

Con la descripción física y la vestimenta captada en video, los policías desplegaron un cerco en la colonia Cuauhtémoc. La búsqueda terminó en el cruce de las avenidas Río de la Plata y Río Lerma, donde lograron interceptar al segundo sospechoso.

Al coincidir plenamente con las imágenes del monitoreo, el hombre fue asegurado de inmediato por los uniformados.

¿Qué pasará con los detenidos?

Ambos sujetos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por los daños causados y el riesgo en que pusieron a los conductores.