Costo del refrendo 2026 en Chiapas: Quiénes pueden obtener hasta el 15% de descuento

¡Cuesta de enero no se va! Si tienes coche o moto y vives en Chiapas, es momento de que te pongas al corriente en el pago del refrendo vehicular 2026.

A diferencia del año pasado, el programa Borrón y Cuenta Nueva buscaba condonar adeudos vehiculares acumulados correspondientes al ejercicio 2024. Sin embargo, este año los contribuyentes podrán obtener un 15% de descuento.

¿Quiénes tienen derecho al 15% de descuento en el refrendo vehicular?

La pregunta del millón: ¿quién sí y quién no? El descuento del 15% aplica para personas que no tienen adeudos de años anteriores en su refrendo vehicular.

Si estás al día con tus pagos, puedes acceder a este beneficio en todo lo que resta del mes. Pero ojo: mientras antes pagues, mejor, porque evitas filas y saturación de la página.

Costos del refrendo vehicular en Chiapas 2026

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Hacienda del Estado, estos son los montos establecidos para el refrendo anual:

Servicio particular



Automóviles: $924.00

Motocicletas: $757.00

Transporte público



Camiones: mil 481.00

Motocicletas: $924.00

¿Cómo pagar el refrendo en línea en Chiapas paso a paso?

La forma más rápida (y cómoda) de pagar es en línea, desde donde estés y sin perder medio día. El trámite se realiza a través del portal oficial: www.finanzaschiapas.gob.mx

Para que no pierdas mucho tiempo, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos el paso a paso para cumplir con el refrendo vehicular en línea:



Ingresa a www.finanzaschiapas.gob.mx

Selecciona “Servicios al Contribuyente”.

Da clic en “Refrendo canje de placas vehicular”.

Ingresa las placas de tu vehículo.

El sistema calculará el monto con el descuento aplicado.



Paga con tarjeta de débito o crédito

Descarga tu comprobante oficial electrónico tres días hábiles después del pago.

Costos de licencias de conducir en Chiapas 2026

Además del refrendo vehicular, la licencia de conducir también registró un aumento para este año. En el estado, los costos varían según el tipo de conductor, la vigencia, reexpedición o si es nueva.

Para quienes tramitan licencia por primera vez, los precios van desde $631 pesos para motociclistas por un año, hasta $3,021 pesos para licencias de chofer con vigencia de cinco años.

En el caso de los automovilistas, el costo inicia en $864 pesos por un año y aumenta conforme se extiende la vigencia, alcanzando los $2,088 pesos por cinco años.

Los menores de edad entre 16 y 18 años solo pueden tramitar licencia de automovilista por un año, con un costo de $864 pesos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

