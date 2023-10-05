¡Mayday, mayday! Caen acciones de sector aeroportuario en México tras cambios en TUA

Acciones de los tres principales grupos aeroportuarios de México se desplomaron este jueves 5 de octubre 2023 tras darse a conocer que las autoridades de aviación civil modificarían la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA); provocando suspensión de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) perdieron un 24.7%, Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP) bajaron 29.9%, mientras que los de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) restaron 32.8%.

Recordemos que ASUR opera en el aeropuerto de Cancún, GAP en Los Cabos, mientras que OMA tiene su terminal aérea principal en la ciudad industrial de Monterrey.

Cuando el Estado mete las manos en el #libremercado destruye lo más valioso para los consumidores: la #libertad de elegir. También ahuyenta la inversión y la prosperidad.



Un ejemplo, fue lo que sucedió en el sector aeroportuario de México. @cesarmendez28 nos cuenta pic.twitter.com/Uv4EZOTL7m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2023

¿Qué opina el sector aeroportuario sobre los cambios en TUA?

Los distintos grupos aeroportuarios privados en México, ASUR, OMA y GAP informaron a los inversionistas que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tomó la decisión de modificar los términos de las bases de regulación tarifaría establecidos en sus títulos de concesión.

Hasta el momento, las compañías no han ofrecido más detalles sobre los ajustes a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA); sin embargo, aseguraron estar evaluando el impacto potencial que causará esta decisión para sus negocios.

“La eventual reducción en las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA), así como de los ingresos aeronáuticos, tendrían un impacto negativo en la rentabilidad y generación de flujo libre de efectivo de los grupos aeroportuarios”, agregaron en sus respectivos comunicados.

|GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO

BMV perfila sus sesión más baja ante desplome de acciones aeroportuarias

La Bolsa Mexicana de Valores cayó, siendo arrastrada por un desplome de las acciones de los tres principales operadores aeroportuarios de México tras darse a conocer las modificaciones de la Tarifa de Uso Aeroportuaria (TUA).

El índice S&P/BMV IPC perdió un 3.26% a 49, 078 puntos, aunque poco antes llegó a ceder más de un 4%, el peor desempeño entre sus principales pares en el exterior y apuntando a su mayor caída diaria desde junio de 2020 cuando en el mercado pesaban preocupaciones sobre la pandemia por Covid-19.

|FUERZA INFORMATIVA AZTECA

¿Cuánto se paga de TUA en México?

El valor total de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es de 28.04 dólares para vuelos dentro de la República Mexicana, es decir, $544 pesos. Mientras que los vuelos internacionales es de 53.24 dólares, esto se traduce en $1,300 pesos.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), es el cargo que realizan los distintos aeropuertos de México por el uso de sus instalaciones, por lo que esta tarifa aplica para los vuelos nacionales, internacionales y de conexión.