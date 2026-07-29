Pueblitos mágicos cerca de CDMX a los que puedes llegar en autobús por menos de 500 pesos

Si buscas una escapada sin alejarte tanto de la capital, los pueblitos mágicos cerca de la Ciudad de México (CDMX) son una escelente opción. Ya sea para disfrutar de un fin de semana, probar la gastronomía local, recorrer calles llenas de historia o conectar con la naturaleza, estos destinos ofrecen alternativas para todos los gustos y presupuestos, a pocas horas de viaje.

Pueblitos mágicos cerca de la CDMX

La mayoría de los pueblitos se encuentran a menos de tres horas por carretera, por lo que son una excelente alternativa para salir de la rutina sin recorrer largas distancias.

Tepotzotlán, Estado de México

Esta aproximadamente a 45 kilómetros de la CDMX, su tiempo de recorrido es de aproximadamente 1 hora. Este pueblito mágico es uno de los más cercanos a la capital y es famoso por su centro histórico.

Aquí encontraras el Museo Nacional del Virreinato, instalado en su antiguo colegio jesuita considerado una joya de la arquitectura barroca. También es conocido por sus mercados de artesanías y restaurantes tradicionales.

Si planeas llegar en autobús, puedes dirigirte a la Terminal Central del Sur (Taxqueña), el costo aproximado de los boletos es de 200 a 230 pesos, dependiendo la línea y el horario.

Tepotzotlán, Morelos

Ubicado al pie del cerro de Tepozteco, este Pueblo Mágico es uno de los favoritos de quienes buscan naturaleza y un ambiente relajado.

Además del mercado tradicional y sus calles empedradas, ofrece la posibilidad de subir al sitio arqueológico del Tepozteco para disfrutar de vistas panorámicas.

Tepotzotlán se encuenta a unos 70-85 kilómetros de la CDMX, dependiendo del punto de partida, y el trayecto suele tomar entre 1 hora y 1 hora 30 minutos, aunque los fines de semana puede haber más tráfico.

Malinalco, Estado de México

Este destino combina historia prehispánica y arquitectura colonial. Su principal atractivo es la zona arqueológica construida sobre montaña, además de conventos, plazas y talleres artesanales que conservan las tradiones de la región.

Malinalco se ubica aproximadamente a 95-100 kilómetros de la CDMX. Si viajas en transporte público, puedes salir desde la Terminal de Autobuses Poniente (Observatorio).

Villa del Carbón, Estado de México

Rodeado de bosques y presas, Villa del Carbón es un destino ideal para quienes disfrutan del ecoturismo. También es reconocido por la elaboración de artículos de piel, como botas, cinturones y chamarras.

Villa del Carbón se encuentra al norte del Estado de México, aproximadamente a 90 minutos o dos horas de la CDMX, todo depende del tráfico.

Aculco, Estado de México

Aculco destaca por sus construcciones de cantera, calles tranquilas y paisajes naturales. Muy cerca se encuentran cascadas, peñas y cañones que atraen a quienes buscan practiar senderismo, escalada y ciclismo.

Este pueblito mágico se localiza al norte del Estado de México, a unos 125-135 kilómetros de la Ciudad de México.

Puedes llegar a la Terminal Central de Autobuses del Norte o a la Terminal de Observatorio, donde tomaras un autobús con destino a Acambay o Atlacomulco, al llegar deberas de tomar una combi o un taxi con dirección al centro de Aculco.

Salir de la rutina no siempre es necesario planear un viaje lejos, o gastar mucho dinero. Estos 5 pueblitos mágicos serán perfectos para salir estas vacaciones.

