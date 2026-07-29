Mercados financieros cierran con pérdidas; bolsas bajan y dólar registra cambios frente al peso

El cierre de mercados financieros del 29 de julio de 2026 dejó movimientos relevantes para inversionistas y personas interesadas en sus finanzas. El Wall Street, la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar registraron cambios durante la jornada.

Cierre de jornada para la Bolsa Mexicana de Valores

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con pérdidas. El principal indicador del mercado, el S&P/BMV IPC, terminó en 66,479.89 puntos, lo que representó una baja de 1.23%, equivalente a 827.65 puntos menos respecto al cierre anterior.

Durante la sesión se negociaron 170,040, 148 acciones, reflejando la actividad de compra y venta realizada por los inversionistas. Una caída en el índice suele indicar que, en promedio, las acciones de las empresas más importantes que cotizan en la bolsa perdieron valor durante el día.

Así cerró el Wall Street hoy 29 de julio 2026

La jornada de este 29 de julio de 2026 el Wall Street cerró con fuertes caídas. Los principales índices estadounidenses terminaron en terreno negativo después de que la Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés.

El S&P 500 bajó 1.52%, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocedió 2.19%. El sector tecnológico fue uno de los más afectados.

Precio del dólar hoy 29 de julio 2026

Este miércoles 29 de julio, el precio del dólar en las ventanillas de Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99.

La moneda estadounidense tomó un respiro a mitad de semana, sin embargo, se mantuvo cerca de máximos de un mes, mientras inversores esperaban una decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federa.

Mientras que el precio de dólar en Tijuana se se ubica en $16.75 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona donde estés.

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.