¿Tu cartera sobrevive con 2 pesos y mucha fe? Cómo pasar 48 horas sin gastar y no sufrir

¿Tu cuenta sobrevive con dos pesos y mucha fe? Este artículo te interesa. Si eres de las o los que espera la quincena a los pocos días de haberla recibido, aquí te dejamos unos tips para esos últimos momentos en que necesitas sí o sí no gastar de más. Aquí el reto de los días sin gastos.

El reto de las 48 horas sin gastos: Cómo sobrevivir al fin de semana en ceros

Podrías pensar que las grandes compras (ropa, muebles, etc.) son el mayor problema a la hora de intentar no gastar, pero la realidad es que son los gastos "chiquitos" (y recurrentes), el consumo por aburrimiento, lo que acaba con tu cartera.

El café, los snacks, el servicio de taxi (cuando realmente no es necesario), una salida con amigos (no planeada) y tu bolsillo sufre. Para frenar esta fuga invisible de dinero, el primer paso es planear el viernes un "apagón financiero" y vaciar mentalmente la lista de salidas comerciales que implican consumir por aburrimiento o presión social.

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Pero ojo, el reto de los días sin gastos no significa encerrarte y pasar hambre sino redescubrir los recursos de asistencia pública y recreación gratuita disponibles (¡y en el caso de la CDMX hay mucho de eso!).

Tips de supervivencia financiera para el hogar

Rediseña tu menú con llo que hay en tu refrigreador

Checa en tu alacena qué puedes hacer con lo que ya tienes en casa. Puede ser unas pocas verduras, arroz o algunas sopas.

No aplicaciones tentadoras

Evita a toda costa abrir aplicaciones de entrega de comida a domicilio o visitar tiendas de conveniencia cercanas, ya que la tentación de comprar un gusto innecesario arruinará el objetivo (ahí es cuando caes en la tentación de los snacks, el cafecito, o hasta un inocente cereal que sale de tu presupuesto).

Bebidas para pasarla bien, pero que te cuesten

Prepara bebidas y alimentos desde el viernes por la noche; organizar porciones previene que caigas en gastos impulsivos motivados por el hambre repentina o la fatiga del descanso.

¿Mucha hambre y poco dinero?: Los comedores comunitarios podrían ser tu salvación

¿Qué pasa si tu alacena o refrigerador están vacios? Sopiler: no morirás de hambre. Si la alacena se encuentra completamente vacía, el "ayuno financiero" no implica pasar hambre, pues existen redes de apoyo alimentario de bajo costo diseñadas para ayudar a la economía.

Puedes acudir de forma directa a alguna red institucional de alimentos subsidiados para obtener comidas calientes y nutritivas sin comprometer tus ahorros de la semana. Consulta los menús, horarios y ubicaciones exactas de los apoyos alimentarios.

Planes libres de costo para mantener la calma

Para estar libre de gastos no tienes que sacrificar tu diversión, distracción o momentos lúdicos. Hay muchas opciones gratuitas de entretenimiento. Para evitar la tentación de gastar en plazas comerciales o cafeterías caras, aprovecha la oferta cultural pública que no exige ningún tipo de pago de entrada.

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Los fines de semana son ideales para caminar por los bosques urbanos, parques ecológicos o visitar los recintos culturales que dependen del gobierno local.

