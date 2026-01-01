Iban por narcomenudeo y salió peor: Caen integrantes de banda de robo de divisas en el AICM

Un operativo de vigilancia rutinaria en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) derivó en la desarticulación de una célula criminal de alto impacto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a dos hombres y una mujer por posesión de narcóticos, pero tras las indagatorias, descubrieron que su verdadero negocio era el robo de divisas a usuarios de la terminal aérea.

Identifican a ladrones de divisas en el AICM

Según señaló la Secretaría de Seguridad en un comunicado , la captura se logró gracias a los trabajos de inteligencia y al monitoreo de cámaras de videovigilancia implementados para combatir la incidencia delictiva en la alcaldía Venustiano Carranza; sin embargo, la identificación como parte de la célula se dio después de la detención.

Los oficiales realizaban recorridos de seguridad sobre el Circuito Interior, a la altura de la colonia Moctezuma Segunda Sección, cuando detectaron a tres personas en actitud sospechosa intercambiando pequeños envoltorios, conducta típica del narcomenudeo.

#LoÚltimo | En posesión de más de 60 dosis de diversas drogas fueron detenidos dos hombres y una mujer en los alrededores del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (#AICM).



Presuntamente, los inculpados pertenecen a una banda criminal dedicada al robo de divisas en las… pic.twitter.com/0jq5HDlxo1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 1, 2026

Lo que llevaban: Droga y Celulares

Al aproximarse para descartar un hecho delictivo y aplicar una revisión preventiva conforme al protocolo, los uniformados les aseguraron:



55 bolsas pequeñas color amarillo con cierre hermético, conteniendo una sustancia sólida blanca en polvo (posible cocaína).

pequeñas color amarillo con cierre hermético, conteniendo una sustancia sólida blanca en polvo (posible cocaína). 14 envoltorios con hierba verde y seca (marihuana).

con hierba verde y seca (marihuana). 3 teléfonos celulares.

El hallazgo: Operaban robo de divisas

Los detenidos son dos hombres de 59 y 54 años, y una mujer de 48 años. Tras ser asegurados, se realizó un cruce de información en las bases de datos oficiales, lo que reveló que los implicados presuntamente forman parte de una banda organizada dedicada a asaltar a personas que realizan cambio de divisas en el aeropuerto.

Los tres presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

