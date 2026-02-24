Caen “El Conta” y “La Contadora”: presuntos operadores financieros de la Unión Tepito en Morelos

¡Golpe a la Unión Tepito! Dos presuntos operadores financieros ligados a este grupo criminal fueron detenidos en Morelos, durante un operativo la tarde del viernes 20 de febrero.

Se trata de Edgar “N”, alias “El Conta” o “El Gordo”, y Marissa “N”, conocida como “La Contadora”, señalados por delitos de narcomenudeo, extorsión y despojos en la zona oriente de la entidad.

¿Quiénes son “El Conta” y “La Contadora”?

De acuerdo con información oficial, Edgar “N”, de 38 años, es identificado como operador financiero de la Unión Tepito que presuntamente operaba en municipios de Cuautla, Yautepec y la región de los Altos de Morelos.

Marissa “N”, de 44 años, habría fungido como encargada financiera y enlace operativo, participando en el manejo de recursos y presuntas negociaciones ilegales.

Hoy en día, ambos son investigados por extorsión, distribución de droga, préstamos ilegales tipo “gota a gota” y despojo de propiedades.

¿Cómo fue la detención de "El Conta" y "La Contadora"?

El operativo se llevó a cabo en una plaza comercial de Cuernavaca, cuando autoridades detectaron a las dos personas armadas dentro del lugar y, al realizarles una revisión, encontraron armas y presunta droga.

Según el reporte, los detenidos intentaron sobornar a los agentes ofreciendo un vehículo de lujo y dinero en efectivo para evitar su captura. Auto que correspondería a Edgar Antonio “N”.

En medio del operativo se les aseguró:



Dos armas de fuego cortas

Bolsas de plástico con presunto “fentanilo”.

Bolsas con “cocaína”.

Bolsas de sustancia sólida similar al “cristal”.

Un auto Mercedes Benz AMG de lujo con permiso provisional.

¿Cuál será su situación legal?

Tras la detención del pasado viernes, este lunes 23 de febrero un juez de control calificó como legal la detención y determinó prisión preventiva para Edgar “N”, mientras se define su situación jurídica.

Ambos permanecen a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto. Por lo que se espera su primera audiencia para determinar si serán vinculados a proceso, así como la investigación complementaria.

Las autoridades hicieron un llamado a posibles víctimas a denunciar de manera confidencial, en caso de haber sido afectadas por estas personas.