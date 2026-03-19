VIDEO: Árbol colapsa en Azcapotzalco, CDMX, y deja cinco autos destrozados

Una mañana que parecía transcurrir con normalidad en la colonia Presidente Madero terminó marcada por un estruendo que alertó a los vecinos: un árbol de gran tamaño se desplomó en plena vía pública, provocando una cadena de afectaciones que evidencian la fragilidad del entorno urbano ante condiciones climáticas recientes.

El incidente ocurrió en el cruce de Tomás Marín y Federico Montes, en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX, donde el colapso no solo sorprendió por los daños que dejó a su paso. De acuerdo con reportes preliminares, algunas viviendas quedaron sin suministro eléctrico luego de que el árbol arrastrara cableado y derribara un poste de alumbrado público.

VIDEO: Árbol aplasta automovil en Azcapotzalco, CDMX

El impacto no se limitó al corte de energía. Cinco vehículos que se encontraban estacionados en la zona resultaron dañados, algunos con afectaciones visibles en carrocería y cristales. A esto se sumó la ruptura de una tubería de agua potable, lo que generó una fuga considerable y encharcamientos que complicaron la circulación y las labores de atención.

La escena obligó a una intervención coordinada de equipos de emergencia, quienes trabajaron para retirar el árbol, asegurar el área y evitar riesgos adicionales para los habitantes. Las maniobras incluyeron el control de la fuga de agua y la revisión del sistema eléctrico afectado.

Movilización de servicios de emergencia en Azcapotzalco

Elementos de distintos cuerpos de atención acudieron rápidamente al sitio para atender la emergencia. Entre sus prioridades estuvieron la liberación de la vialidad y el restablecimiento de los servicios básicos. Personal especializado se encargó de reparar el cableado dañado, mientras que otras cuadrillas trabajaron en contener la fuga de agua.

Las labores se extendieron durante varias horas, debido a la complejidad de los daños y a la necesidad de garantizar condiciones seguras para los vecinos.

¿Caída de árbol dejó lesionados?

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue confirmado por autoridades capitalinas. Sin embargo, el hecho dejó inquietud entre los habitantes de la zona, quienes señalaron la importancia de reforzar las revisiones al arbolado urbano.

Vecinos destacaron que este tipo de situaciones podría prevenirse con mantenimiento constante, especialmente en temporadas donde las lluvias y los vientos debilitan estructuras naturales como los árboles.

Mientras tanto, las autoridades continúan con trabajos para restablecer completamente los servicios afectados y recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial, así como extremar precauciones ante posibles riesgos derivados del clima.