¡Otro paro en la CDMX! Estalla huelga en 20 planteles y oficinas generales del Colegio Bachilleres

El primer minuto de este jueves marcó el inicio de un conflicto escolar que ha dejado las aulas vacías en toda la Ciudad de México (CDMX). El paro ahora es en las puertas de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres, así como en sus oficinas generales, tras el estallido de una huelga indefinida.

Mientras miles de trabajadores montan guardia en carpas improvisadas, casi 90 mil estudiantes se encuentran en la incertidumbre, esperando saber cuándo podrán retomar sus clases en un ambiente de tensión laboral que parece no tener una solución inmediata.

#MientrasDormía | Estalla huelga en el Colegio de Bachilleres e incendio consume baños en la Merced.



El Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) estalló la huelga en los 20 planteos de la CDMX y Zona Metropolitana, así como en las oficinas… pic.twitter.com/t0i0Q8qsRA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Paro en planteles del Colegio de Bachilleres

Desde la madrugada de hoy, la actividad académica y administrativa en el Colegio de Bachilleres se detuvo por completo. El motivo es claro: los trabajadores exigen el cumplimiento de acuerdos que, aseguran, han sido ignorados por las autoridades.

Sergio Angulo, profesor de la institución, señaló que existen violaciones directas al contrato colectivo de trabajo, incluyendo el incumplimiento de pagos al personal docente y la retención de plazas para el sector administrativo, lo que ha agotado la paciencia del gremio.

¿Por qué decidieron hacer un paro en el Colegio de Bachilleres?

Para los más de 3 mil trabajadores afectados, la huelga es un mecanismo necesario. Con cartulinas y guardias permanentes, el personal busca que su pliego petitorio sea resuelto de manera satisfactoria por los tribunales laborales.

"Esperamos que este mecanismo nos dé resultados", comentó el profesor Angulo mientras se instalaban las primeras carpas al exterior de los planteles. La exigencia principal es que se respeten las condiciones laborales mínimas para garantizar la estabilidad de quienes dan vida a la institución.

Guardias bajo las banderas rojinegras

El paisaje habitual de jóvenes entrando a estudiar ha sido reemplazado por hileras de docentes y administrativos haciendo guardias. Las puertas principales de los centros educativos han sido aseguradas con pesadas cadenas y candados para evitar cualquier ingreso.

Los huelguistas aseguran que se mantendrán firmes en su posición de manera indefinida, lo que pone en riesgo el avance del semestre para una de las comunidades estudiantiles más grandes de la zona metropolitana.

¡Susto cerca de la Merced! incendio en baños públicos

Mientras la huelga se consolidaba, en otro punto de la ciudad, los cuerpos de emergencia se movilizaban por un incendio en la alcaldía Cuauhtémoc. Las llamas consumieron muebles de madera y diversos objetos de plástico en el interior de unos baños públicos ubicados en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, justo a un costado del emblemático Mercado de Sonora, en la colonia Merced Balbuena.

El humo negro alertó a los vecinos, quienes rápidamente llamaron a los bomberos.

¿Qué causó el incendio en la Cuauhtémoc?

Afortunadamente, la rápida intervención de los "tragahumo" evitó que el fuego se propagara a los locales comerciales cercanos. Según los primeros informes de Protección Civil, un cortocircuito en la vieja instalación eléctrica habría sido el origen del fuego. Aunque los daños materiales fueron considerables dentro del local, no hubo reporte de personas lesionadas.