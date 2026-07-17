No solo sacudió a México: Así se sintió el sismo de 7.4 en Chiapas en Guatemala y El Salvador

Un sismo de magnitud 7.4 con epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, México, también se sintió con fuerza en Guatemala y El Salvador la mañana de este viernes 17 de julio 2026, lo que llevó a las autoridades de ambos países a activar sus protocolos de emergencia y realizar inspecciones preventivas tras el temblor.

Guatemala activa protocolos de emergencia tras sismo en Chiapas

De acuerdo con el Servicio Sismológico de Guatemala, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:48:46 horas (hora local), tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se localió en el océano Pacífico, a 53.9kilómetros al oeste-suroeste de Ocós, San Marcos, cerca de la frontera con México.

Ante el movimiento el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México reportó una magnitud de 7.4 en Chiapas, que también fue reportado en Guatemala y El Salvador.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que el sismo fue percibido con intensidad en departamentos de:



San Marcos

Quetzaltenango

Suchipéquez

Retalhuleu

Chimaltenango

Escuintla

Huehuetenango

Sacatepéquez

Sololá

Totonicpán

La Conred también dio a conocer daños menores en viviendas de Quetzaltenango, afectacions en algunas casas de Santa María de Jésus, derrumbes y daños en fachadas de San Marcos. No obstante el presidente Bernardo Arévalo confirmó que no se registraron víctimas mortales.

El Salvador descartó daños de gravedad tras sismo en Chiapas

En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente informó que el sismo también fue perceptible en varias zonas del país; sin embargo, descartó una amenaza de tsunami tras realizar las evaluaciones correspondientes.

Más de 90 réplicas tras el temblor en Chiapas

El Sismológico Nacional de México informó que el sismo ocurrió a las 8:48 horas, con epicentro mar adentro frente a Chiapas, condiciones que favorecieron una mayor intensidad en la superficie.

Hasta la tarde se habían registrado más de 100 réplicas, la más fuerte de 6.5, registrada media hora después del movimiento principal y una de 5.1.

