Brutal deslave en China deja 8 muertos y 34 desaparecidos; miles de personas fueron evacuadas

Al menos ocho personas murieron y 34 permanecen desaparecidas tras un deslave de tierra ocurrido este viernes 17 de julio en el condado de Pengshui, en las afueras de Chongqing, al suroeste de China.

El derrumbe sepultó varios edificios residenciales, por lo que los equipos de emergencia tuvieron que evacuar a más de mil 100 habitantes de la zona, de acuerdo con el reporte de las autoridades locales.

Así fue el deslave en China

El deslave en China se registró alrededor de las 9:08 de la mañana, cuando una gran cantidad de tierra y rocas descendió por una ladera y cubrió más de 10 inmuebles ubicados en la zona montañosa del municipio de Chongqing, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

Videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto de la tragedia y a equipos de rescate, equipados con uniformes naranjas y maquinaria pesada, trabajando entre los restos de las viviendas afectadas.

Un gran deslave ha provocado el colapso de múltiples edificaciones en la provincia de Chongqing, China. Se desconoce hasta el momento si existen víctimas o heridos. pic.twitter.com/xz7QfwOPS6 — IIGEA A.C. (@IIGEAac) July 17, 2026

Las fotografías del lugar también evidencian enormes bloques de roca desplazándose hacia una vía fluvial cercana. Varios edificios, de aproximadamente cinco y 15 pisos de altura, resultaron dañados por el deslizamiento, aunque algunos permanecieron en pie tras el impacto.

Ren Xujiang, alcalde del condado de Pengshui, informó que al menos 10 personas fueron rescatadas de entre los escombros. Dos de ellas presentaban heridas de gravedad y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Además, reveló que enviaron más de 8 mil artículos de ayuda humanitaria, entre ellos tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia para las familias afectadas en el condado de Pengshui.

¿Qué provocó el deslave en China?

Las autoridades de China señalaron que el derrumbe fue provocado por las lluvias y ocurrió cerca del río Wujiang, una zona rodeada de montañas kársticas y pequeñas comunidades.

Además, informaron que los servicios de agua, electricidad y gas fueron suspendidos en un radio de un kilómetro alrededor del área afectada para prevenir nuevos riesgos durante las labores de rescate.