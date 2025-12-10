Victoria histórica en Miami: Eileen Higgins es la primera alcaldesa demócrata después de casi tres décadas

Este martes se confirmó que la política demócrata, Eileen Higgins, aseguró su lugar como alcaldesa de Miami en la segunda vuelta electoral, obteniendo alrededor del 59% de los votos, frente al casi 41% conseguido por su oponente republicano, Emilio González . Con esta victoria, Higgins puso fin al mandato del partido opositor tras 3 décadas.

Aunque la contienda es oficialmente no partidista, Higgins contó con el respaldo de demócratas destacados. Por su parte, González fue respaldado por importantes figuras republicanas, incluido el gobernador Ron DeSantis y el presidente Donald Trump .

With her runoff victory tonight, Eileen Higgins will be Miami's next mayor—the first woman in the city’s history and the first Democrat in nearly 30 years elected to the office.



Congrats, Mayor-elect! pic.twitter.com/lSyZ087Xvc — Democrats (@TheDemocrats) December 10, 2025

Discurso tras ganar como alcaldesa

En su discurso de celebración, Higgins enmarcó su victoria como un punto de inflexión para la ciudad. Afirmó que Miami eligió "una nueva dirección", optando por la competencia sobre el caos y los resultados sobre las excusas.

Higgins prometió trabajar para que el gobierno municipal funcione para todos los ciudadanos. Se comprometió a modernizar el Ayuntamiento, eliminar la burocracia, reparar lo que está roto y enfrentar la crisis de asequibilidad de la vivienda con urgencia. Su visión es clara: liderar una ciudad "que pertenece a todos".

Triunfo a republicanos tras 3 décadas

La elección se consideró histórica, pues la alcaldesa se convirtió en la primera demócrata en ganar las elecciones en dicha localidad, tras un dominio de 30 años por parte del partido republicano.

Higgins también se convirtió en la primera alcaldesa que no es de orgien cubano o cubanoamericano.

Democrats have flipped the Miami Mayor’s Office for the first time in nearly 30 years. Eileen Higgins has won, per @DecisionDeskHQ. pic.twitter.com/lN68ZhGnvL — VoteHub (@VoteHub) December 10, 2025

En qué basó su campaña Eileen Higgins

La nueva alcaldesa basó su campaña en temas de gran relevancia para los residentes, como la vivienda asequible, la resiliencia climática y la transparencia gubernamental. Higgins propuso utilizar terrenos propiedad de la ciudad para construir viviendas para las familias trabajadoras.

También pidió una revisión completa del gasto municipal y se comprometió a fortalecer la seguridad al apoyar a la policía y reforzar las asociaciones comunitarias. Sobre inmigración, expresó fuertes preocupaciones por las acciones recientes, calificándolas de "inhumanas y crueles" .

Su visión incluyente y sus posturas respecto a diversos temas convencieron a la población que votó por ella, convirtiéndola una histórica alcalde de Miami-Dade y dejando atrás un mandato republicano de tres décadas.