Ola gigante arrastra a bañistas en Tenerife; hubo cuatro muertos y un desaparecido

La tragedia sacudió la costa de Los Gigantes, en Tenerife , donde cuatro bañistas murieron y una persona más continúa desaparecida. El incidente ocurrió el domingo, cuando una ola gigante superó la barrera de una popular piscina de agua salada, arrastrando al grupo hacia el mar agitado.

Los equipos de rescate, utilizando helicópteros y motos acuáticas, recuperaron tres cadáveres el domingo: un hombre de 35 años, una mujer de 55 y otro hombre no identificado. La cuarta víctima, una mujer, falleció este lunes en el hospital, un día después de ser reanimada en el lugar de la tragedia.

Peligro en la piscina natural de Tenerife

La piscina natural de Isla Cangrejo es muy popular entre los turistas extranjeros. Está construida con rocas volcánicas y separada del mar abierto por un muro de cemento.

Debido a su diseño y a que se encuentra casi al nivel del mar, la piscina puede ser extremadamente peligrosa cuando las condiciones meteorológicas son adversas, ya que las olas grandes pueden superar fácilmente la barrera de cemento. Además, los residentes locales advirtieron que las rocas resbaladizas justo debajo de la piscina dificultan encontrar un punto de apoyo si se es arrastrado.

Bañistas ignoraron las advertencias y señales

Los medios locales informaron que en el momento del accidente estaba vigente un aviso de alerta meteorológico por mar agitado en la zona. De hecho, un medio de noticias reportó que la piscina llevaba cerrada al público desde el 3 de diciembre.

Residentes de la zona afirmaron que las víctimas habían ignorado tanto las señales de advertencia como las vallas instaladas para impedir el acceso a la piscina debido al mal tiempo. El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro , lamentó la imprudencia y pidió a los visitantes prestar atención a las señales colocadas por las autoridades.

Autoridades continúan la búsqueda

El alcalde Navarro expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y confirmó que los equipos de rescate continúan la búsqueda de la persona desaparecida.

Las autoridades pidieron a la gente que visita la zona prestar máxima atención a las indicaciones de seguridad, subrayando que las medidas están diseñadas para cuidar y proteger a todos. La tragedia sirve como una dolorosa advertencia sobre el peligro que entrañan las piscinas naturales cuando el mar está agitado.