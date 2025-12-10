Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky dejó un muerto y un detenido

Un tiroteo estremeció este martes a la Universidad Estatal de Kentucky, institución histórica de mayoría afroamericana ubicada en Frankfort, Estados Unidos luego de que un estudiante muriera y otros más resultaran heridos frente a una de las residencias universitarias.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia mientras atendían lo que describieron como un agresor activo en la zona. Minutos después confirmaron la detención de un sospechoso, quien —según información preliminar— no forma parte de la comunidad estudiantil.

El tiroteo ocurrió afuera de Young Hall; el agresor no pertenece a la Universidad Estatal de Kentucky

El tiroteo se registró alrededor de las 3:35 de la tarde frente a Young Hall, una de las residencias para estudiantes. De acuerdo con la vocería universitaria, uno de los jóvenes murió y el segundo permanece en estado crítico pero estable tras ser trasladado a un hospital local.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear , confirmó la detención del presunto agresor y lamentó los hechos:

“Este no fue un ataque aleatorio ni un evento masivo. Sigamos construyendo comunidades donde los conflictos no terminen en violencia.”

Las autoridades de Frankfort, la policía universitaria y la oficina del alguacil del condado cercaron la zona y mantuvieron restricciones de acceso mientras avanzaba la investigación.

El caso se suma a más de 70 tiroteos en escuelas y universidades de Estados Unidos en 2025

El hecho representa el tiroteo número 73 registrada en instituciones educativas de Estados Unidos en 2025, de acuerdo con un recuento de CNN basado en datos del Gun Violence Archive y de la organización Everytown for Gun Safety.

El ataque ocurre también después de que dos universidades históricamente afroamericanas fueron escenario de agresiones durante celebraciones estudiantiles en octubre, una en Washington D. C. y otra en Pensilvania.

En la misma zona de la Universidad Estatal de Kentucky, dos personas ajenas al plantel resultaron heridas en otra agresión armada ocurrida en agosto.

La investigación continúa y se esperan más detalles

La policía local y autoridades universitarias siguen recabando testimonios, revisando videos de seguridad e identificando el posible motivo de la agresión. Hasta el momento no se han divulgado los datos del detenido.

La institución informó que emitirá un comunicado completo cuando cuente con información verificada. Mientras tanto, todas las actividades fueron suspendidas el resto de la semana.