María Corina Machado sale de Venezuela con apoyo de EU; se prevé que reciba el Nobel de la Paz

De acuerdo con medios internacionales, la líder opositora venezolana María Corina Machado fue evacuada de Venezuela con apoyo de Estados Unidos y trasladada rumbo a Noruega, donde será reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Su salida de Venezuela , ocurre en medio de un clima de tensión política y marca un nuevo capítulo en la crisis venezolana.

Sobrevuelan aviones de Estados Unidos en Venezuela

Las versiones indican que María Corina Machado salió de Venezuela este martes, escoltada por autoridades de Estados Unidos, quienes se comprometieron a trasladarla sana y salva para que llegue a tiempo a recibir el Premio Nobel de la Paz el próximo miércoles 10 de diciembre.

De acuerdo con la información disponible, su evacuación y el operativo de protección podrían estar relacionados con la presencia de aviones F-16 en el espacio aéreo venezolano, parte del resguardo busca garantizar su salida y trayecto.

María Corina ha estado viviendo oculta desde agosto de 2024 para evitar ser arrestada. Eso hace más que imposible una salida normal de un aeropuerto internacional.

¿Cómo regresará María Corina a Venezuela si Maduro no se lo permite?

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab , advirtió que María Corina Machado sería considerada “fugitiva” en caso de abandonar el país, recordando que enfrenta procesos por presunta conspiración, incitación al odio y terrorismo.

Según el responsable del Ministerio Público, si la opositora decidiera salir para recibir el premio, ello podría derivar en una orden de aprehensión y en su declaratoria formal como prófuga de la justicia, lo que haría su eventual regreso al país sumamente riesgoso e incluso inviable.

De acuerdo con Armando Martínez, reportero de Fuerza Informativa Azteca (FIA), al elegir viajar, María Corina Machado se arriesga a verse obligada a exiliarse en el futuro previsible.

La decisión de regresar sería una maniobra política calculada y de alto riesgo, destinada a desafiar la autoridad del régimen de Maduro , pero pondría en peligro su libertad y su seguridad inmediata.

Su viaje a Oslo es una maniobra de alto riesgo y su regreso a Venezuela está actualmente bloqueado por las amenazas de arresto del gobierno.