Fuerza del huracán “Ida” revierte el flujo del río Misisipi

El huracán “Ida”, calificado como “extremadamente peligroso”, impactó este domingo en la costa de Luisiana, Estados Unidos, y dejó sin luz a toda la ciudad de Nueva Orleans, arrancó los techos de las casas e incluso invirtió el flujo del río Misisipi.

El hidrólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos ( USGS ), Scott Perrien, dijo a medios locales que el río Misisipi también cambió de dirección cuando impacto del huracán “Katrina”, en el 2005. Sin embargo, esta situación es un fenómeno “extremadamente raro”.

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El especialista explicó que un indicador del USGS, instalado aguas abajo, mostró que el nivel del río Misisipi aumentó más de 7 metros tras el paso del huracán “Ida”. Además, el flujo del río, de aproximadamente 0.6 metros por segundo, se revirtió y se movió a una velocidad de 0,1 metros por segundo.

#EEUU | Muchas casas desaparecieron y líneas eléctricas, autos volteados, remolques, árboles por todas partes en Nueva Orleans es una ciudad de Luisiana en el río Misisipi, cerca del golfo de México.

Huracan #Ida #lawx pic.twitter.com/7ATPCc6JOh — Estación bcp Meteorología (@Estacion_bcp) August 29, 2021

A pesar del cambio de flujo registrado en el río Misisipi, Scott Perrien agregó que es posible que las masas de agua más profundas no hayan cambiado su dirección tras el paso del huracán “Ida”.

Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes informó en un comunicado que el huracán “Ida”, tras tocar tierra en Luisiana, continuó su paso en el sudeste del estado y las afectaciones como marejada ciclónica, vientos extremos e inundaciones seguirán en algunas partes de la región.

Afectaciones en EU por el paso del huracán “Ida”

Medios locales reportaron que las autoridades de Luisiana informaron que policías atendieron el reporte de un herido por un árbol caído en una vivienda de Prairieville por el paso del huracán “Ida”. La persona, cuya identidad no fue revelada, fue declarada muerta.

Since making landfall yesterday, Ida has produced heavy rain over portions the Central Gulf Coast, where 5-10 inches (locally 15+) has occurred immediately east of Ida's track. Numerous instances of flash flooding are expected through the week as Ida moves further inland. pic.twitter.com/kYzHTMoGBW — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) August 30, 2021

Los vientos de 230 kilómetros por hora del huracán “Ida”, categoría 4, lo convirtieron en el quinto huracán más potente en azotar el territorio de Estados Unidos. Horas más tarde de tocar tierra se degradó a categoría 2 y tenía vientos máximos sostenidos de 165 km/h.