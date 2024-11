Calaverita para los reporteros, conductores y trabajadores de FIA

Hoy como reflexión, una calaverita literaria para nuestros compañeros reporteros de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Del Ajusco baj´po la flaca para espantar reporteros

Lo que no sabían la calaca es que eran muy parranderos

Edgar Galicia imploraba: calavera, no me lleves

Deja terminar mis cheves

En lo que Poncito me graba

La llevaré al camposanto

Aunque sea todoterreno, morirá de puro espanto

La Kariano Colmenero

A Carito, Vicente y Jaime

Me los llevaré al panteón

Ya me tienen hasta el copete con su Doctísima opinión.

Las salacas sinvergüenzas se asociaron con el pingo.

Quieren enterrar a Melva y todito Hechos Domingo

Ya se va a la calavera

se peló a la corre, corre

A la Maxi reportera

sepultará con Alatorre

Reservará para Lucero

una tumba en el panteón

y aunque no sea el reportero

se llevará a don César Peón

Sepultureros mal hechos.

enterraron hasta las OT

Nos harán falta dos Tetés

o Sangeado y sus Deshechos

para resucitar a Javier esta noche en Hechos