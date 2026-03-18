¿Cuándo es el próximo puente? Lista completa de días feriados que aún quedan en México este 2026

¿Ya necesitas un descanso? Si ya estás sintiendo el cansancio de la rutina o simplemente quieres planear un viaje, te tenemos buenas noticias. El calendario de días feriados 2026 en México viene con varias oportunidades para despejarse un rato del trabajo y del estudio.

Entre las fechas oficiales de descanso obligatorio y los días que marca el calendario escolar de la SEP y la UNAM, aquí te contamos cómo quedan los descansos para lo que resta de este año.

Días feriados marcados por la ley en México

Para todos los trabajadores en México, la Ley Federal del Trabajo establece días de descanso obligatorio que deben ser otorgados. El próximo respiro llega el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo, creando un puente perfecto para iniciar el mes.

Más adelante, prepárate para el miércoles 16 de septiembre, el día ideal para descansar y festejar nuestra independencia. En noviembre hay dos días de descanso, el 2 de noviembre, por el Día de Muertos, y el puente del aniversario de la Revolución que se moverá al lunes 16 de noviembre.

El último día feriado del año es el 25 de diciembre, por Navidad.

Días feriados según el calendario de la SEP este 2026

Si tienes hijos en educación básica, la buena noticia es que ellos descansan un poco más seguido que los adultos. Además de los días oficiales, la SEP marca los últimos viernes de cada mes como días de Consejo Técnico Escolar (CTE). Esto significa que los estudiantes no tienen clases, permitiendo puentes cortos de tres días.

Además de estos viernes "libres", los alumnos cuentan con vacaciones de Semana Santa del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril. Igualmente tienen asueto el 5 de mayo (por la Batalla de Puebla) y el 15 de mayo (por el día del maestro).

No olvides las esperadas vacaciones de verano que suelen iniciar en julio, y el periodo de descanso de invierno que arranca en la segunda quincena de diciembre.

La UNAM y sus días feriados este 2026

Para la comunidad "Puma", el calendario de la UNAM suele tener sus propias variaciones. Además de los días nacionales, la máxima casa de estudios contempla periodos de asueto académico como el 1 de mayo, 10 de mayo y 15 de mayo.

La Semana Santa para la UNAM es del 30 de marzo al 3 de abril.

Es importante revisar los periodos de exámenes y las vacaciones administrativas, que para este 2026 mantienen el ritmo de descanso en la primera quincena de julio y el cierre de actividades por las fiestas de fin de año.

Semana Santa 2026, ¿qué días se darán?

Aunque no son descansos obligatorios por ley para todos los empleos, la Semana Santa 2026 (que este año cae en la primera quincena de abril) es la fecha favorita de muchos para viajar. Jueves y Viernes Santo son días que muchas empresas otorgan a sus empleados.

Los días santos serían el jueves 2 de abril y viernes 3 de abril.

Tips para aprovechar tus puentes este 2026

Planear con tiempo es la clave para no gastar de más. Si tienes la mira puesta en el puente de noviembre o en las fiestas de diciembre, recuerda que los vuelos y hoteles suben de precio conforme se acerca la fecha.

Revisa si tu empresa ofrece los llamados "días puente" y trata de juntarlos con tus vacaciones acumuladas.