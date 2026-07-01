¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros tras un sismo? La carrera contra el tiempo

No se puede predecir un sismo, y una vez que sucede la carrera contra el tiempo para los rescatistas es de las más importantes, significa la viabilidad de localizar a una persona con vida o no. Por eso, conocer cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros tras un terremoto es vital.

Las primeras 24 a 72 horas son el periodo "dorado" para los rescates, de acuerdo con distintos factores que te explicaremos más adelante. Una decisión difícil, sin duda, es la de dejar de hacer esfuerzos para encontrar personas con vida, y esto también va de acuerdo con distintos factores.

Tiempo que puede sobrevivir una persona bajo los escombros

Se habla de que el tiempo de búsqueda y rescate de víctima tras un sismo es de cinco a siete días, puesto que sería "imposible" que un ser humano sobreviva bajo los escombros. Más que un mandato, es una estimación estadística de supervivencia. Las probabilidades disminuyen de manera exponencial tras este tiempo.

Sin embargo, han ocurrido milagros, en los que los cuerpos de emergencia lograron sacar con vida a personas mucho tiempo después de los siete días establecidos. De acuerdo con los protocolos operativos de los equipos de respuesta coordinados bajo el sistema de las Naciones Unidas (INSARAG), las labores de búsqueda y rescate activo se mantienen mientras exista una probabilidad razonable de hallar personas con vida.

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Factores clave de supervivencia

El cuerpo humano puede resistir sin agua de entre tres y siete días, todo depende de la sudoración y la temperatura (el frío extremo causa hipotermia mientras que el calor causa deshidratación). También dependiendo del tipo de lesiones que haya sufrido la víctima, así como hemorragias, si en ambos casos no son graves, las probabilidades de supervivencia aumentan.

Las "bolsas de aire", son estos espacios que permiten respirar adecuadamente a las víctimas y los ayudan a resistir. Y en todos los casos: la salud mental. Mantener la calma, evitar gritar (para no perder energía ni hidratación) y conservar el calor corporal.

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Aunque la mayoría de las operaciones de búsqueda y rescate terminan tras la primera semana, existen casos documentados de personas rescatadas después de ocho, 15 y hasta más días gracias a la ingestión accidental de humedad y a condiciones ambientales favorables.

¿Qué hacer si quedas atrapado bajo los escombros tras un sismo?

El Instituto Geofísico de Ecuador ha emitido algunas recomendaciones maximizar las posibilidades de supervivencia al quedar bajo escombros. Entre las medidas prioritarias destaca evitar cualquier fuente de ignición, limitar el movimiento para no levantar polvo y proteger las vías respiratorias con alguna prenda.

Asimismo, sugieren alertar a los equipos de rescate mediante golpes en estructuras metálicas o paredes; señalan que gritar debe reservarse solo como última alternativa, debido al alto riesgo de inhalar partículas nocivas.

