¡A preparar las mochilas! Fecha en la que terminan las vacaciones de invierno en México, según el calendario SEP

Comienza la cuenta regresiva para que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresen a clases, pero ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno?

Escrito por:  Fernanda Benítez

Después de unos merecidos días de descanso por la celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las y los estudiantes de todo México comienzan a prepararse para regresar a clases y volver a la rutina, pero ¿cuándo terminan las vacaciones de inverno?

¿Cuándo es el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en México?

El Calendario de la SEP 2025-2026 confirmó que estudiantes de preescolar, primara y secundaria, deberán regresar a la escuela el próximo lunes 12 de enero 2026, marcando el comienzo del segundo tramo del ciclo escolar.

Por su parte, los maestros y directivos deberán acudir a las instituciones a partir del 7 al 9 de enero, pues tomarán talleres intensivos.

Alumnos regresan a clases el próximo 12 de enero 2026|SEP

¿Cuál es el día feriado o puente que sigue para estudiantes en México?

¡Márcalos en el calendario! Aunque las clases están a apunto de iniciar, los estudiantes de educación básica disfrutarán de dos fines de semana largo durante enero y febrero, pero ¿cuándo son?

  • Viernes 30 de enero 2026 - Los alumnos descansaran debido al Consejo Técnico Escolar, el cual se realiza el último viernes de cada mes.
  • Lunes 2 de febrero 2026 - Esta fecha está marcada como día feriado debido a la conmemoración de la Constitución Mexicana, por lo que los estudiantes no asistirán a las aulas.

Para este año, los estudiantes podrán disfrutar de al menos 7 fines de semana largo, mientras que los trabajadores solo gozarán de de 5 puentes.

Lista de todos los días feriados en 2026 para los estudiantes de México

Te compartimos los días feriados en los que los estudiantes podrán tomarse un merecido descanso:

  • 2 de febrero - Conmemoración de la Constitución.
  • 2 y 3 de abril - Semana Santa
  • 16 de marzo - Natalicio de Benito Juárez
  • 1 de mayo - Día del Trabajo
  • 16 de septiembre - Independencia de México
  • 2 de noviembre - Día de Muertos
  • 16 de noviembre - Revolución Mexicana
  • 25 de diciembre - Navidad

Además de los días ya mencionados, los estudiantes y maestros tendrán descansos extra por las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y otras fechas conmemorativas.

  • Viernes sin clases:
    30 de enero
    27 de febrero
    27 de marzo
    29 de mayo
    26 de junio.
  • Días de asueto adicionales para escuelas:
    5 de mayo - Batalla de Puebla
    15 de mayo - Día del Maestro

Por su parte, las vacaciones de Semana Santa 2026 será desde el lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril,

