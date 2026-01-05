¡A preparar las mochilas! Fecha en la que terminan las vacaciones de invierno en México, según el calendario SEP
Comienza la cuenta regresiva para que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresen a clases, pero ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno?
Después de unos merecidos días de descanso por la celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las y los estudiantes de todo México comienzan a prepararse para regresar a clases y volver a la rutina, pero ¿cuándo terminan las vacaciones de inverno?
¿Cuándo es el regreso a clases tras las vacaciones de invierno en México?
El Calendario de la SEP 2025-2026 confirmó que estudiantes de preescolar, primara y secundaria, deberán regresar a la escuela el próximo lunes 12 de enero 2026, marcando el comienzo del segundo tramo del ciclo escolar.
Por su parte, los maestros y directivos deberán acudir a las instituciones a partir del 7 al 9 de enero, pues tomarán talleres intensivos.
¿Cuál es el día feriado o puente que sigue para estudiantes en México?
¡Márcalos en el calendario! Aunque las clases están a apunto de iniciar, los estudiantes de educación básica disfrutarán de dos fines de semana largo durante enero y febrero, pero ¿cuándo son?
- Viernes 30 de enero 2026 - Los alumnos descansaran debido al Consejo Técnico Escolar, el cual se realiza el último viernes de cada mes.
- Lunes 2 de febrero 2026 - Esta fecha está marcada como día feriado debido a la conmemoración de la Constitución Mexicana, por lo que los estudiantes no asistirán a las aulas.
Para este año, los estudiantes podrán disfrutar de al menos 7 fines de semana largo, mientras que los trabajadores solo gozarán de de 5 puentes.
Lista de todos los días feriados en 2026 para los estudiantes de México
Te compartimos los días feriados en los que los estudiantes podrán tomarse un merecido descanso:
- 2 de febrero - Conmemoración de la Constitución.
- 2 y 3 de abril - Semana Santa
- 16 de marzo - Natalicio de Benito Juárez
- 1 de mayo - Día del Trabajo
- 16 de septiembre - Independencia de México
- 2 de noviembre - Día de Muertos
- 16 de noviembre - Revolución Mexicana
- 25 de diciembre - Navidad
Además de los días ya mencionados, los estudiantes y maestros tendrán descansos extra por las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y otras fechas conmemorativas.
- Viernes sin clases:
30 de enero
27 de febrero
27 de marzo
29 de mayo
26 de junio.
- Días de asueto adicionales para escuelas:
5 de mayo - Batalla de Puebla
15 de mayo - Día del Maestro
Por su parte, las vacaciones de Semana Santa 2026 será desde el lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril,