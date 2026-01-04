¡Márcalos en el calendario! Estos son todos los puentes y días feriados del 2026 en México
En 2026 habrá algunos descansos oficiales para las y los mexicanos; te compartimos el calendario de los puentes y fines de semana largos para este año.
¡Bienvenido 2026! El nuevo año llega con varios fines de semana largos y días de descanso obligatorios en México, ideales para desconectarse un poco del trabajo, escuela y la rutina, pero ¿cómo queda el calendario?
Para este año, la Ciudad de México (CDMX) contará con un día feriado extra, el cual llegará entre los primeros 6 meses del año.
¿Cuántos feriados y puentes habrá en México para 2026?
En total, México tendrá 7 días de descanso oficiales, generando alrededor de 5 puentes a lo largo de todo el año para las y los trabajadores del país, según la Ley Federal del Trabajo.
Por su parte, el sector educativo disfrutará de 7 puentes a lo largo del año.
Calendario de días feriados OFICIALES en México para 2026
¡A preparar las maletas! Te compartimos el calendarios de días de descanso oficiales para este 2026, según la LFT.
- 2 de febrero - Conmemoración de la Constitución.
- 2 y 3 de abril - Semana Santa
- 16 de marzo - Natalicio de Benito Juárez
- 1 de mayo - Día del Trabajo
- 16 de septiembre - Independencia de México
- 2 de noviembre - Día de Muertos
- 16 de noviembre - Revolución Mexicana
- 25 de diciembre - Navidad
¿Cuáles son los días feriados en 2026 para los estudiantes de México?
Además de los días ya mencionados, los estudiantes y maestros tendrán descansos extra por las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y otras fechas conmemorativas.
- Viernes sin clases:
30 de enero
27 de febrero
27 de marzo
29 de mayo
26 de junio.
- Días de asueto adicionales para escuelas:
5 de mayo - Batalla de Puebla
15 de mayo - Día del Maestro
La Semana Santa 2026 será desde el lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, por lo que los estudiantes regresarán a clases hasta el lunes 14 de abril. Por su parte, el fin de cursos será el miércoles 15 de julio 2026.
¿Cuál es el descanso extra para la CDMX en 2026?
El jueves 11 de junio 2026, será considerado como día de descanso debido a la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, el evento deportivo más grande de todo el mundo.
Puentes y fines de semana largos del 2026 en México
Estos son los puentes y fines de largos que habrá a lo largo del 2026 en México.
- Lunes 2 de febrero
- Lunes 16 de marzo
- Viernes 1 de mayo
- Lunes 16 de noviembre
- Viernes 25 de diciembre