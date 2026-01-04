¡Márcalos en el calendario! Estos son todos los puentes y días feriados del 2026 en México

¡Bienvenido 2026! El nuevo año llega con varios fines de semana largos y días de descanso obligatorios en México, ideales para desconectarse un poco del trabajo, escuela y la rutina, pero ¿cómo queda el calendario?

Para este año, la Ciudad de México (CDMX) contará con un día feriado extra, el cual llegará entre los primeros 6 meses del año.

¿Cuántos feriados y puentes habrá en México para 2026?

En total, México tendrá 7 días de descanso oficiales, generando alrededor de 5 puentes a lo largo de todo el año para las y los trabajadores del país, según la Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, el sector educativo disfrutará de 7 puentes a lo largo del año.

Calendario de días feriados OFICIALES en México para 2026

¡A preparar las maletas! Te compartimos el calendarios de días de descanso oficiales para este 2026, según la LFT.



2 de febrero - Conmemoración de la Constitución.

2 y 3 de abril - Semana Santa

16 de marzo - Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo - Día del Trabajo

16 de septiembre - Independencia de México

2 de noviembre - Día de Muertos

16 de noviembre - Revolución Mexicana

25 de diciembre - Navidad

¿Cuáles son los días feriados en 2026 para los estudiantes de México?

Además de los días ya mencionados, los estudiantes y maestros tendrán descansos extra por las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y otras fechas conmemorativas.



Viernes sin clases :

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio.

: 30 de enero 27 de febrero 27 de marzo 29 de mayo 26 de junio. Días de asueto adicionales para escuelas:

5 de mayo - Batalla de Puebla

15 de mayo - Día del Maestro

La Semana Santa 2026 será desde el lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril , por lo que los estudiantes regresarán a clases hasta el lunes 14 de abril. Por su parte, el fin de cursos será el miércoles 15 de julio 2026.

¿Cuál es el descanso extra para la CDMX en 2026?

El jueves 11 de junio 2026, será considerado como día de descanso debido a la inauguración del Mundial en la Ciudad de México, el evento deportivo más grande de todo el mundo.

Puentes y fines de semana largos del 2026 en México

Estos son los puentes y fines de largos que habrá a lo largo del 2026 en México.

