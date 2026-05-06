Revelan nuevos detalles de la muerte del niño Vicente: su madre pasó horas en redes sociales

Con lágrimas en los ojos, Roxana “N”, madre de Vicente, un niño de 3 años que murió luego de pasar más de 12 horas encerrado en un auto, fue presentada ante una audiencia en Mexicali, Baja California. Allí, se revelaron más detalles de lo sucedido el pasado 2 de mayo en el fraccionamiento La Rioja.

Se confirmó que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol cuando olvidó a “Vicentito” en su sillita de coche. Pero como si la indignación no fuera mayor, la Fiscalía narró cómo sucedieron los hechos.

¿Cómo murió el niño Vicente en Mexicali, Baja California?

Vicente murió por un golpe de calor tras haber estado 12 horas expuesto a temperaturas superiores a los 40 grados dentro del auto. Cuando fue encontrado por su madre, alrededor del medio día del 2 de mayo, el pequeño ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades confirmaron que el menor presentaba quemaduras en sus brazos y piernas, y pudo haber fallecido entre las 9:00 y 10:00 horas de ese mismo sábado.

¿Cómo fue que Vicente fue olvidado? En su momento, se informó que Roxana y él asistieron a una fiesta la noche del 1 de mayo, donde la mujer consumió bebidas alcohólicas. Al llegar a casa, ella se bajó del auto para ir a dormir, dejando a Vicente amarrado a su sillita.

Fiscalía revela cronología de los hechos: Madre de "Vicentito" todavía estuvo en redes sociales

Durante la audiencia de imputación en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo, la Fiscalía de Baja California leyó el informe policial, donde se relata que el viernes 1 de mayo , Roxana y el menor acudieron a la fiesta de un primo.

Permanecieron unas horas en ese lugar. Posteriormente, se dirigieron a otra fiesta donde la mujer empezó a beber alcohol. Luego, se retiraron a su casa ubicada en el fraccionamiento La Rioja, pero durante el trayecto Vicente se quedó dormido.

Al llegar, Roxana no quiso despertarlo y se bajó para prender el boiler con la intención de bañarlo. En algún punto, la mujer aparentemente se habría confundido y se metió a bañar ella, olvidando a “Vicentito” en el auto.

Al salir, la mujer se acostó aunque continuó revisando sus redes sociales hasta altas horas de la madrugada. No fue hasta el medio día que despertó, pero creyendo que el pequeño estaba dormido, no le prestó atención alguna, según lo recopilado por el medio local Canal 66.

¿Cuántos años pasará Roxana en la cárcel?

No hay error que justifique lo sucedido, y el caso de Vicente ha generado tanta indignación que la Fiscalía del Estado aseguró que a la madre se le aplicará todo el peso de la ley, enfrentando cargos por homicidio por omisión de cuidados y dolo eventual.

En caso de que un juez la declare responsable, Roxana podría enfrentar hasta 15 años de prisión, sin la posiblidad de fianza.

Además, autoridades señalaron que la mujer tenía la custodia de Vicente y mantenía una relación conflictiva con su expareja, a quien presuntamente le enviaba mensajes amenazantes relacionados con el niño, lo que podría agravar la pena.