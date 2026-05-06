Con banda y carnita asada celebran en Culiacán la licencia de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa

Ciudadanos decidieron salir a las calles de Culiacán de una forma poco convencional: con asadores, carne y música. Así nació la llamada “Carnita Asada por la Paz”, una reunión que mezcla protesta y convivencia para recuperar la tranquilidad y los espacios públicos.

El encuentro se llevó a cabo la tarde de este martes frente al Ayuntamiento de la ciudad, donde alrededor de 100 personas se dieron cita desde las 6:00 pm para compartir alimentos, pero también para alzar la voz.

¿Qué es la “Carnita Asada por la Paz” en Culiacán?

La “Carnita Asada por la Paz” es una iniciativa ciudadana que busca algo más que convivir, pretende reconstruir el tejido social en una entidad marcada por la violencia y la incertidumbre.

El chef Miguel Taniyama, uno de los impulsores, explicó que la idea es sencilla, se trataba de reunir a la gente en espacios públicos para generar comunidad, confianza y diálogo.

Durante el evento, los asistentes llevaron distintos cortes de carne, instalaron parrillas y compartieron alimentos mientras convivían. También hubo presencia de músicos y representantes de cámaras empresariales, lo que le dio un ambiente más amplio y participativo.

¿Por qué surgió esta protesta ciudadana en Sinaloa?

La reunión ocurre días después de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa el pasado 1 de mayo de 2026.

Esto, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran, junto con otros funcionarios, por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Entre las acusaciones se encuentran:



Asociación delictuosa para la importación de narcóticos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer este tipo de armamento

Actualmente, se desconoce el paradero de Rocha Moya, y según informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habría recibido algún tipo de protección.

¿Qué otros funcionarios están involucrados en las acusaciones de Estados Unidos?

El escenario político en Sinaloa se ha complicado aún más con la salida de otros funcionarios. Por ejemplo, Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, también solicitó licencia a su cargo, y hasta ahora tampoco se conoce su ubicación.

A esto se suma hoy el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien pidió licencia sin goce de sueldo tras ser señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía estatal informó que el exfuncionario manifestó su disposición para colaborar con cualquier requerimiento legal.

¿Qué busca la ciudadanía con estas acciones?

Más allá del contexto político, los asistentes a la “Carnita Asada por la Paz” dejaron claro que su intención es demostrar que la sociedad quiere espacios seguros y volver a apropiarse de las calles. En lugar de una protesta tradicional, optaron por una convivencia que simboliza unión y resistencia pacífica.

La idea es que este tipo de encuentros se replique y motive a más personas a salir, convivir y reconstruir el entorno social desde lo cotidiano en un municipio y estado manchado por la violencia de un narcogebernador.

