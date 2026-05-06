¡Ni la policía se salva! Roban y desvalijan patrulla en Ciudad Juárez, Chihuahua

Una escena poco común dejó sorprendidos a vecinos de la colonia La Joya, en Ciudad Juárez, Chihuahua: una patrulla de la policía municipal apareció abandonada en un callejón… sin llantas delanteras y prácticamente “en huesos”.

El hecho ocurrió la tarde de este martes y rápidamente llamó la atención, no solo por el estado del vehículo, sino por la forma en que fue dejado en el lugar.

¿Qué pasó con la patrulla abandonada en Ciudad Juárez?

De acuerdo con testimonios de vecinos, todo quedó grabado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo una grúa llega al callejón transportando la patrulla.

Lo extraño vino después, bajaron el vehículo, lo colocaron sobre bloques de concreto y se retiraron del lugar, dejándolo completamente abandonado.

Cuando los habitantes se acercaron, notaron que a la unidad le faltaban las llantas delanteras, además de parte de la suspensión, lo que hacía imposible que pudiera moverse por sí sola.

En México, hasta la policía es víctima de la delincuencia...



En Ciudad Juárez, Chihuahua, apareció una patrulla municipal sin llantas delanteras y sobre tabiques.



Cámaras captaron cómo llegó en grúa, la bajaron con cuidado y la dejaron "estacionada" como si nada.



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Elementos de la policía municipal acudieron al sitio tras el reporte ciudadano, levantaron un informe y posteriormente trasladaron la unidad con una grúa hacia una estación para continuar con las investigaciones.

Las autoridades buscan determinar el origen de la patrulla, así como esclarecer si se trata de un caso de robo de autopartes o de alguna otra irregularidad.

Este hecho ha generado dudas sobre cómo ocurrió todo y quiénes estuvieron involucrados, ya que el proceso fue lo suficientemente visible como para quedar registrado en video, en otra grabación se ve a dos sujetos al lado de la patrulla sin que se sepa si tuvieron algo qué ver.

¿Qué tan frecuente es el robo de autopartes en Chihuahua?

Aunque el caso ha causado impacto, las cifras indican que Chihuahua no es uno de los estados con mayor incidencia en este delito.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de este año se han registrado 57 casos de robo de autopartes en la entidad.

Esto representa una ligera disminución en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 80 casos. En total, durante el año pasado se contabilizaron 246 delitos de este tipo en el estado.

Lo cierto es que la imagen de una patrulla sin llantas, abandonada en un callejón, no es algo que se vea todos los días y ha generado inquietud entre los ciudadanos.

