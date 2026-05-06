“¡Huyyy, qué miedo!”: Nahle se ríe del tema de su visa y responde en X

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, pero no precisamente por temas de gestión. Esta vez, su reacción burlona ante versiones sobre una posible cancelación de visa por parte de Estados Unidos encendió las redes y abrió un nuevo frente de críticas.

Sarcástica: Así fue la respuesta de Rocío Nahle sobre la VISA

A través de su cuenta en X, la mandataria respondió con sarcasmo a una publicación que sugería que podría enfrentar restricciones migratorias en Estados Unidos, en un contexto donde otros perfiles políticos han sido señalados en situaciones similares.

“Huyyyy que miedo!!! Déjense de locuras. Están derrotados!!!”, escribió Nahle, en un mensaje que rápidamente generó una oleada de reacciones. Lejos de apagar el tema, su respuesta avivó cuestionamientos sobre la forma en que una gobernadora aborda señalamientos, incluso si estos no están confirmados oficialmente.

Para muchos usuarios, el tono elegido no fue el más prudente. En lugar de desmentir con claridad o ignorar la especulación, la mandataria optó por una respuesta que fue percibida como desafiante, lo que terminó amplificando el ruido digital.

Huyyyy que miedo!!! Déjense de locuras.

Están derrotados!!! — Rocío Nahle (@rocionahle) May 5, 2026

Un discurso reiterado contra Estados Unidos

El episodio no ocurre en el vacío. Apenas días antes, Nahle ya había emitido otro mensaje con tintes políticos en relación con Estados Unidos, esta vez dirigido al presidente Donald Trump.

En ese mensaje, la gobernadora no solo cuestionó el respaldo popular del político estadounidense, sino que también buscó resaltar la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien elogió ampliamente, destacando su perfil académico, su trayectoria y su respaldo ciudadano.

El contraste entre ambos mensajes deja ver una narrativa que mezcla confrontación externa con respaldo interno, una fórmula política conocida, pero que no siempre resulta efectiva cuando se traslada al terreno digital, donde las reacciones suelen ser inmediatas y poco indulgentes.