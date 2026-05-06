Citatorios ignorados... ¿dónde esta el exsecretario particular de Carlos Manzo?

El caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sigue sin resolverse, mientras que sus allegados brillan por su ausencia, como es el caso del exsecretario particular, Sigfrido Múgica, quien no se ha presentado a declarar ante la Fiscalía de Michoacán, pese a haber sido citado en dos ocasiones.

La ausencia del funcionario ha encendido alertas dentro de la investigación, ya que se trata de una persona cercana al edil y que fue de las últimas en tener contacto con él el día del crimen.

¿Por qué no ha acudido Sigfrido Múgica a la Fiscalía de Michoacán?

De acuerdo con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, Sigfrido Múgica ha sido citado en dos ocasiones distintas, pero no ha asistido a ninguna de ellas.

El funcionario explicó que estas comparecencias forman parte de las diligencias clave para esclarecer el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en Uruapan. “En su momento se tendrá que requerir”, señaló el fiscal.

#Seguridad | FGE reporta que exsecretario de Carlos Manzo no acudió a 2 citas ministeriales y se desconoce su paradero desde el 1 de noviembre, señala Carlos Torres Piña. ⚖️📑 👇



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¿Está desaparecido el exsecretario particular de Carlos Manzo?

Ante la falta de respuesta de Múgica, surgieron versiones sobre una posible desaparición. Sin embargo, la Fiscalía de Michoacán aclaró que no existe ninguna denuncia formal que indique que el funcionario esté desaparecido.

Esto abre otra línea de cuestionamientos: si no está reportado como desaparecido, ¿por qué no ha acudido a declarar? Hasta ahora, las autoridades no han dado detalles sobre su paradero ni sobre si existe algún tipo de justificación por sus ausencias.

Carlos Torres Piña informó que al menos 14 funcionarios han sido citados y sí han acudido a rendir declaración. Incluso, varios de ellos han entregado voluntariamente sus teléfonos celulares para facilitar las indagatorias, lo que ha permitido a las autoridades avanzar en el análisis de comunicaciones y posibles pistas.

Sin embargo, la falta de comparecencia de una figura tan cercana como el secretario particular sigue siendo un punto pendiente.

¿Qué pasó el día del asesinato del alcalde de Uruapan?

El último registro público de Sigfrido Múgica fue el mismo día del asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre. Desde entonces, no se le ha visto ni ha participado en las diligencias oficiales.

Este dato lo coloca como una pieza relevante dentro del rompecabezas que intentan armar las autoridades para esclarecer el crimen. A varios días del homicidio del alcalde, el caso continúa abierto y con más preguntas que respuestas.

La ausencia de Sigfrido Múgica en las citaciones de la Fiscalía no solo retrasa parte de la investigación, sino que también genera incertidumbre sobre su papel o conocimiento de los hechos.