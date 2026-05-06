¡Buscan a dos pequeñas en Edomex! Activan Alerta Amber tras desaparición de menores en Jilotepec y Nextlalpan

¡Ayúdalos a regresar a casa! La situación de desaparecidos en el Estado de México continúa. Esta semana, se activó la Alerta Amber en dos municipios del Edomex tras la desaparición de dos niñas de 3 y 11 años de edad; familiares temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los dos menores de edad desaparecidas, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Buscan a Andrea Nicolasa, niña de 3 años, desaparecida en Jilotepec, Edomex

Andrea Nicolasa Gómez Quintanar, menor de 3 años de edad, desapareció el pasado 3 de mayo 2026, cuando salió de su domicilio, ubicado en Jilotepec, Estado de México; se desconoce si la niña iba sola o acompañada de alguien más.

Estas son las características clave para encontrar a Andrea:



Mide 1.10 metros y pesa 16 kilos.

Tez morena clara, cara redonda y complexión delgada.

Ojos chicos y de color café, boca chica, labios delgados y nariz achatada.

Cabello lacio y de color negro; cejas pobladas.

Señas particulares: Tiene una cicatriz arriba del pómulo izquierdo.

La última vez que Andrea Nicolasa fue vista, vestía una polo de color blanco de manga larga.

Buscan a Mariana Valentina, niña de 11 años, desaparecida en Nextlalpan, Edomex

Mariana Valentina Domínguez Valdez, una joven de 11 años de edad, desapareció el pasado 5 de mayo 2026 en las calles del municipio de Nextlalpan, Estado de México; desde ese entonces su familia no sabe nada de ella. Estas son las características clave para encontrarla.



Mide 1.42 metros y pesa 36 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café, boca chica y labios delgados.

Cabello lacio y de color negro; cejas pobladas.

El día de su desaparición, Mariana Valentina vestía con un pantalón de mezclilla de color azul, una blusa blanca con el logotipo de "Barbie" y unas botas de color café.

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.