Algunos desaparecieron del cargo: ¿qué ha pasado con los funcionarios de Sinaloa acusados por EU?

Sinaloa sigue bajo la mirada internacional luego de que se revelara que algunos funcionarios, entre ellos el propio gobernador Rubén Rocha Moya, fueran acusados por vínculos con el narcotráfico, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (EU).

A casi 8 días de que EU solicitara su extradición por nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, esto ha pasado con cada uno de los funcionarios.

¿Quiénes son los funcionarios acusados por EU?

La investigación, dada a conocer por el fiscal estadounidense Jay Clayton y autoridades de la DEA, apunta a una red que habría colaborado con la facción fundada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Esto para facilitar el tráfico de drogas y proteger sus operaciones.

Entre los nombres que aparecen en las acusaciones destacan perfiles de alto nivel en el gobierno estatal y municipal:



Rubén Rocha Moya, gobernador (actualmente con licencia)

gobernador (actualmente con licencia) Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán (con licencia)

Enrique Inzunza Cázares, senador de la República

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa (con licencia)

Gerardo Mérida Sánchez

Marco Antonio Almanza Avilés

Alberto Jorge Contreras Núñez

Enrique Díaz Vega

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”

Juan Valenzuela Millán

Las acusaciones en su contra incluyen delitos como narcotráfico, conspiración y uso ilegal de armas, con posibles penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua en Estados Unidos.

Siguen las investigaciones por señalamientos de EU contra funcionarios como Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil y Enrique Inzunza Cázarez.



Otros implicados ya no están en funciones: bajas, suspensiones o paradero desconocido, como el exsecretario Gerardo Mérida… pic.twitter.com/Xn9lDAZTj5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

¿Qué ha pasado con los funcionarios acusados de narcotráfico?

Dentro del grupo de funcionarios que han sido dados de baja se encuentra Juan “Juanito” Valenzuela Millán, excomandante policial en Culiacán, quien dejó de presentarse a trabajar desde 2024, lo que derivó en su baja definitiva.

A “Juanito” se le acusa de narcotráfico, así como del secuestro y asesinato de un informante de la DEA. Según Estados Unidos, el excomandante no solo brindaba protección, sino que utilizaba su posición dentro de la corporación para facilitar las operaciones del grupo criminal.

Algo similar ocurrió con José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, quien estaba dentro de la estructura de seguridad estatal y actualmente ya no ocupa ningún puesto.

¿Quiénes han solicitado licencia?

Algunos otros optaron por separarse del cargo mientras avanzan las investigaciones. Entre ellos, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos ligados a la Policía de Investigación, quienes solicitaron su suspensión a través del Congreso local.

En este mismo escenario están figuras políticas como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y el gobernador Rubén Rocha Moya, quienes pidieron licencia a sus cargos.

Este 5 de mayo, se dio a conocer que Dámaso Castro Zaavedra presentó su solicitud de licencia sin goce de sueldo para el cargo de Vicefiscal General del Estado.

Sin embargo, de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, no se sabe nada. Hasta ahora no hay información clara sobre su ubicación ni sobre si continúa en alguna función pública.

