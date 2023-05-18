¡Bailarinas ante la ley! Crean el primer sindicato de “strippers” en 10 años en California, EU

Estados Unidos tendrá nuevamente un sindicato de bailarinas exóticas. Esta semana, un grupo de 15 "strippers" del Star Garden Topless Dive Bar, en Los Ángeles, California, consiguieron que fuera aprobado su reconocimiento ante la ley y se convertirán en el único sindicato para este tipo de trabajo en el país norteamericano.

Así lo dio a conocer la Actors’ Equity Association, grupo que representa a las bailarinas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLBR), la agencia federal estadounidense que protege los derechos de los trabajadores privados, quienes desde octubre de 2022 habían aprobado la elección sindical, pero debido a objeciones por parte del establecimiento, el anuncio oficial tuvo que ser pospuesto.

Fue hasta esta semana cuando anunciaron que el bar Star Garden había retirado las impugnaciones sobre la validez, por lo que acordaron "reconocer al sindicato" y ahora se reunirán con asociación representante para negociar un primer contrato, lo que convertirá a las "strippers" en las únicas bailarinas exóticas protegidas por la ley desde el 2013.

"El esfuerzo de 15 meses de las bailarinas empleadas en el Star Garden Topless Dive Bar en North Hollywood, California, para obtener el reconocimiento sindical y convertirse en las únicas strippers sindicalizadas del país, terminó hoy con una victoria total", informó la Actors’ Equity Association (AEA) el pasado 16 de mayo.

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El problema inició en marzo de 2022, luego de que la AEA argumentara que la seguridad del bar falló en proteger a las bailarinas de un "comportamiento amenazante y abusivo de los clientes", por lo que comenzaron las protestas y eventuales despidos que catalogaron como injustificados.

"El club también reabrirá sus negocios y traerá de regreso a los bailarines que fueron despedidos el año pasado", anunció la asociación tras ser reconocido el sindicato de "strippers", por lo que el bar volverá a operar.

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De igual forma, en el comunicado emitido por la AEA, dieron a conocer que es la primera vez para el grupo que consiguen el sindicato para "strippers", pues se trata de "un sindicato nacional que representa a más de 51,000 actores y directores de escena en espectáculos en vivo", quienes catalogaron a las bailarinas como "artistas en vivo".

"Las bailarinas de Star Garden y otros clubes de striptease suelen tener problemas de salud y seguridad, así como de compensación, incluido el robo de salarios. Al igual que los trabajadores en otras ocupaciones, quieren seguro médico y otros beneficios. Y probablemente más que la mayoría, necesitan protección contra el acoso sexual", sentenció el comunicado con el que anuncian la creación del primer sindicato para "strippers" en 10 años, el único en la actualidad.

