Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba elevar techo de la deuda

Durante la noche del miércoles 31 de mayo, la Cámara de Representantes, liderada por Kevin McCarthy, aprobó el acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para elevar el techo de la deuda hasta 2025, a cambio de recortes presupuestarios.

Con 314 votos a favor, 117 en contra, el pacto para elevar el techo de la deuda pasará al Senado, para su discusión y posterior aprobación, una vez que den luz verde, el proyecto será enviado a Joe Biden para que sea ley.

Aunque la intención es que el Senado apruebe la legislación por la vía rápida, cualquier senador puede retrasar la votación, la cual tendría que resolverse antes del 5 de junio.

El techo de la deuda es un tema que urge solucionarse, ya que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el gobierno estadounidense se quedará sin dinero la próxima semana y no podrá cumplir con sus obligaciones de pago.

I’m walking to the House floor NOW to vote to prevent our nation from defaulting on its debt.



WATCH a special edition of the Ciscomani Minute to hear why I’m voting in favor of the Fiscal Responsibility Act. pic.twitter.com/bQOk551SHB — Congressman Juan Ciscomani (@RepCiscomani) June 1, 2023

En caso de no aprobarse antes del 5 de junio, el gobierno federal no podrá pagar sus obligaciones por primera vez en la historia del país, lo que generaría una catástrofe económica mundial.

Aumentar el techo de la deuda hasta 2025 aleja la amenaza económica hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año.

¿Cuánto debe Estados Unidos?

A inicios de este año, el gobierno de Joe Biden alcanzó su límite de endeudamiento, conocido como el techo de la deuda, el cual es de 31.4 billones de dólares, los cuales necesita para pagar gastos federales.

Estados Unidos llegó al tope de la deuda porque desde el 2001 el país ha gastado más de lo que ingresa a través de impuestos y tarifas.

Desde que se dio a conocer que Estados Unidos había llegado al techo de la deuda, el presidente y los legisladores negocian una solución para evitar que afecte a los estadounidenses.

Si el techo de la deuda no se eleva, Estados Unidos tendría problemas para pagar todas las obligaciones del gobierno, como servicio médico, apoyo a los veteranos y hasta salarios de funcionarios, lo que desencadenaría el desempleo.