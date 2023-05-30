¿Cuánto debe Estados Unidos en 2023 y qué pasa si no paga el techo de la deuda?

Tras varias semanas de tensas negociaciones entre la Cámara de Representantes y el presidente Joe Biden, por fin alcanzaron el principio de un acuerdo para elevar el techo de la deuda; sin embargo el drama por cuánto debe Estados Unidos en 2023, aún no llega a su final.

El acuerdo, el cual no es oficial todavía, aumentaría el límite de la deuda de Estados Unidos durante dos años, con lo que se mantendrá la financiación completa para la atención médica de los veteranos. El acuerdo rescindirá los fondos no comprometidos de los paquetes de ayuda covid-19, entre otras medidas.

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¿De cuánto es la deuda de Estados Unidos en 2023?

En enero de este año, Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento, lo que se conoce como el techo de la deuda, el cual es de 31.4 billones de dólares.

El gobierno de Joe Biden alcanzó su máximo endeudamiento debido a que desde el 2001 el país ha gastado más de los recibe de ingresos a través de impuestos y tarifas, por lo que el gobierno federal se ve obligado a pedir prestado para pagar programas sociales, que van desde el Ejército hasta el seguro social y pagos a veteranos.

El techo de la deuda es el tope que el Congreso impone al gobierno; es decir que al alcanzar la cifra máxima, ya no puede pedir prestado más dinero, poniendo en riesgo el pago de los programas federales.

¿Qué pasa si Estados Unidos no paga?

Desde que se dio a conocer que Estados Unidos había llegado al techo de la deuda, el presidente y los legisladores han negociado una solución para el problema que podría afectar a todos los estadounidenses.

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Si el techo de la deuda no se eleva, Estados Unidos tendría problemas para pagar todas las obligaciones del gobierno, como servicio médico, apoyo a los veteranos y hasta salarios de funcionarios, lo que desencadenaría desempleo.

Por lo que para evitar una crisis económica, el gobierno tendría que buscar otra manera de tener efectivo, como el aumento de impuestos a los ciudadanos. Además, una deuda nacional provocaría que el dólar se debilite.

Un impago ensombrecería la economía estadounidense durante mucho tiempo y golpearía los mercados financieros de todo el mundo, lo que llevaría a un aumento en los tipos de interés y una disminución en la demanda de bonos del Tesoro estadounidense.