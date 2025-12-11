Otro nuevo video de un asalto en Periférico en la Ciudad de México (CDMX) se ha dado a conocer a través de redes sociales, robo que se ejecutó en pleno tráfico y ante varios testigos, pero de los ladrones nada se sabe.

En esta ocasión, en el atraco participaron al menos dos ladrones, quienes tranquilamente se acercaron a su víctima y sin más comenzaron a despojar de sus pertenencias a los tripulantes.

Así el asalto en Periférico en CDMX: robo quedó grabado

Los hechos fueron grabados por la cámara de seguridad de un automóvil que se encontraba a unos cuantos metros de donde estaba la víctima. El robo ocurrió en la lateral de Periférico , a la altura de Viaducto Tlalpan.

De acuerdo con el registro del video, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2025 a las 19:53 horas, en pleno tráfico, situación que fue aprovechada por un par de delincuentes.

Los ladrones iban a bordo de una motocicleta, pero cuando estaban por llegar al automóvil que escogieron para robar, uno de ellos se adelanta y pasa a un lado del vehículo, mientras que su cómplice se acerca al carro.

#Precauciones |



Así fue registrado un asalto a automovilista sobre la lateral del Periférico, después de la salida a Viaducto, en la #CdMx.

La moto no trae placas y los HDP usan capuchas. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/zeNRvAynhr — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 10, 2025

Víctima de asalto en Periférico intentó escapar, pero no pudo

La grabación deja ver que el automóvil donde iba la víctima, al percatarse de la presencia de un sujeto, quien aparentemente iba armado, intenta maniobrar para huir, sin embargo, por el espacio y el tráfico no fue posible.

En ese momento, el delincuente abre la puerta del automóvil y comienza a asaltar, aunque se desconoce cuántas personas iban a bordo del carro, el cual no puede avanzar, pues el otro ladrón estaba más adelante, en tanto, las autoridades ya trabajan en la localización de los ladrones.

Conductores denuncian asaltos a mano armada en Periférico

Conductores de la CDMX han denunciado asaltos a mano armada en Periférico Sur y San Jerónimo, principalmente, en tramos donde se encuentran semáforos y en plena hora pico para así acorralar más a sus víctimas.

Los ladrones, una vez que logran el atraco, huyen por los puentes peatonales. De hecho, en febrero de este año, un sujeto que momentos antes presuntamente asaltó a un automovilista quiso escapar arrojándose del segundo piso del Periférico , pero fue detenido.