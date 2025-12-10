El Metro de la Ciudad de México (CDMX) alista un plan para regular la presencia de comerciantes en las inmediaciones de las Líneas, ¿en qué consiste esta nueva estrategia? Aquí te contamos los detalles para este sector.

Adrián Rubalcava, director general del Metro de la CDMX, anunció este miércoles 10 de diciembre de 2025 que se prevé que haya un control y registro más riguroso para las personas que se dediquen al comercio.

Comerciantes del Metro de CDMX serán uniformados

El funcionario anunció que los comerciantes del Metro de CDMX usarán un uniforme y un tarjetón que los identifique y acredite para vender, aunque por ahora no se ha indicado cómo será la forma para tramitar este permiso y quiénes podrán tener acceso al mismo.

"Estamos también ya en pláticas con los comerciantes para que los comerciantes tengan un uniforme que los identifique como comerciantes del Sistema (de Transporte Colectivo Metro) y la otra se les otorgue un tarjetón que deba de portar con el permiso específico y evitar así que estemos pensando, bueno, pues no tenemos cómo comprobar si este comerciante es o no del Sistema, sino que con este tarjetón puedan acreditarse como que están al corriente sus pagos, son parte del sistema y que el personal pueda tener una mejor agilidad para los operativos en todas las estaciones del Metro".

Comerciantes de la zona señalan que tienen prohibido #vender en las líneas amarillas del @MetroCDMX y que, supuestamente, el hombre no tenía permiso.



Al mismo tiempo, un señor que caminaba por el lugar acababa de ser asaltado y nadie lo ayudó.@karianacn con la información. pic.twitter.com/c0XEXpTTS4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 20, 2024

¿Cuándo entrará en vigor el uso de uniformes y tarjetón para comerciantes del Metro de CDMX?

De acuerdo con el director del Metro, este plan se ha estado trabajando y se estima que pueda entrar en vigor a partir de febrero de 2026.

"Ya se está trabajando, o sea, es algo que ya estamos avanzando. Nosotros creemos que podemos echar andar ya ese proyecto a partir de febrero. Entonces, todas las organizaciones donde hemos platicado el tema lo han recibido bien, inclusive lo actualizan ellos como una oportunidad de que las mismas autoridades del Metro los traten mejor, les den un mejor trato y se les identifique como parte del sistema y no como personajes ajenos que afectan al Sistema", comentó.

Buscan liberar espacios invadidos por comercio informal en el Metro de CDMX

En tanto, el director del Metro reconoció la presencia de comerciantes informales que ocupan espacios dentro de las instalaciones como en los andenes de estaciones.

Mencionó que se ha tenido un diálogo con las autoridades del Estado de México para trabajar en la liberación de espacios ocupados en el Metro por vendedores informales, como en estaciones de la Línea B, que conecta con los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

"En coordinación con la Secretaría de Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, con los presidentes municipales de donde tenemos las diferentes estaciones, hemos sostenido un diálogo permanente para liberar accesos de las diferentes estaciones, son operativos que están pendientes, que se tienen que hacer para liberar los 20 metros

"Tenemos algunos andenes inclusive con algunos comerciantes eh informales ocupando el andén, lo que ya representa un riesgo importante para el Sistema porque no es que están en los pasillos, sino que ya se encuentran en la salida de los trenes y entonces todos estos operativos los tenemos que trabajar de la mano con el Estado de México", expresó.

