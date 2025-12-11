¡Colapso en el Metro CDMX! Retrasos y falta de trenes en la Línea B; estaciones afectadas este jueves
Algunas estaciones de la Línea B del Metro CDMX presentan retrasos y flata de trenes; usuarios piden agilizar el avance de trenes para la mañana de este jueves.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 10 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 10 de diciembre 2025? Retrasos y avance de trenes; últimas noticias EN VIVO
¿Qué pasa en la Línea 1? Reportan retrasos
Retrasos y marcha lenta en la Línea 1, usuarios aseguran que los trenes tardan más de 5 minutos en pasar; pidem agilizar el servicio.
Autoridades explicaron que los problemas en la línea se deben a la revisión de la zona de vías, aseguran que la circulación se normalizará en breve.
Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea 1, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 11, 2025
Sin trenes en la Línea B, ¿por qué no hay unidades?
En redes sociales usuarios aseguraron esperar más de 6 minutos por el paso del tren en la Línea B; piden agilizar el servicio.
Autoridades aseguran que el avance ya se ha agilizado; piden tener paciencia.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 11, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Detenidos en la Línea B, ¿qué pasó?
Usuarios reportan estar detenidos en Muzquiz, Línea B, aseguran que llevan más de 5 minutos sin avanzar; piden agilizar el servicio.
Autoridades confirman que el avance de trenes ya fue agilizado.
Sin trenes en la Línea B
Usuarios reportan la falta de trenes en la Línea B en Ecatepec con dirección a Buenavista; piden agilizar el servicio.
Autoridades no han dado alguna explicación respecto a este problema.
Que ocurre en linea B? No hay trenes en ecatepec dirección buenavista— Jackie González 🌸 (@JackieGonzalezJ) December 11, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 21° C Mín. 8° C pic.twitter.com/IWEswHLezm— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 11, 2025