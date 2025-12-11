La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México (CDMX) prevé la llegada de cientos de peregrinos, que movidos por la fe, llegarán a la Basílica de Guadalupe .

Las autoridades de la CDMX prevén que con la llegada de los fieles haya cierres viales, principalmente, en la zona de la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Lista de calles cerradas por peregrinaciones en la Basílica de Guadalupe 2025

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX dio a conocer los cortes viales que se esperan este próximo viernes 12 de diciembre de 2025. Debido al arribo de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, la circulación vehicular estará afectada en:



Calzada de Guadalupe, a la altura del Eje 4 Norte

Calzada de los Misterios

Cantera

Por arribo de Peregrinos a la Basílica de Guadalupe, considera corte a la circulación en ambos cuerpos de Calz. de Guadalupe a la altura de Eje 4 Norte, así como de Calz. de los Misterios y Cantera

No obstante, no se descarta que haya carga vehicular y tráfico en calles y avenidas aledañas como:



Calle Garrido

Calle 5 de febrero

Montevideo

Vicente Villada

Circuito Interior

Alternativas viales por peregrinos 12 de diciembre en CDMX

Las alternativas viales para este viernes 12 de diciembre de 2025 ante la llegada de peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe son:



Avenida de los Insurgentes

Eje 2 Norte

Ferrocarril Hidalgo

Oficiales de la Policía Auxiliar de la SSC participa en el despliegue operativo en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe ante la llegada de feligreses, para ofrecerles orientación, apoyo, seguridad y acompañamiento; por ello realizarán recorridos en el atrio y los accesos, así como patrullajes en las calles aledañas.

Recomendaciones para visitar la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX emitió algunas recomendaciones a las personas que contemplen visitar la Basílica Guadalupe, tales como:

Usar ropa abrigadora: al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana No obstruir las áreas de evacuación

No utilizar pirotecnia

Mantente cerca de familiares o acompañantes para prevenir accidentes o extravíos

Vigila a personas adultas mayores, con discapacidad y menores de edad

Consume alimentos en lugares establecidos para evitar enfermedades gastrointestinales

Porta tu tarjeta de seguridad que incluya: nombre, tipo de sangre, teléfono de contacto. Anota si tomas o eres alérgico a algún medicamento

Ubica las carpas de los servicios de emergencia

