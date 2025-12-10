Para qué transportes aplica la nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada

La nueva tarjeta virtual de Movilidad Integrada ya está disponible para facilitar tus traslados en la Ciudad de México (CDMX). Aquí te contamos en qué transportes aplica y cómo aprovecharla para moverte de forma más rápida y práctica.

¿En qué transportes puedo utilizar la tarjeta virtual de Movilidad Integrada?

La tarjeta digital operará de la misma manera que la versión física, pues permitirá pagar los viajes en Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y en los sistemas eléctricos. Toma en cuenta que el único sistema que aún no aceptará este método de pago será el RTP.

Esta modalidad podrá recargarse directamente desde la App CDMX utilizando CoDi, así como tarjetas de crédito o débito. Además, ofrecerá funciones de consulta de rutas y planeación de trayectos.

🚇📲 ¡Ahora tu transporte en CDMX cabe en el celular!

La Tarjeta MI ya tiene versión digital: desde la App CDMX puedes activar tu tarjeta virtual, recargar saldo y usar tu celular como pase para el Metro, Metrobús, Cablebús, etc.

Ojo: para RTP no está disponible, pero muy pronto pic.twitter.com/kBDBw5i7ou — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) December 9, 2025

Toma en cuenta que, la funcionalidad tendrá un alcance limitado, ya que solo los dispositivos Android y Huawei podrán activar y usar la Tarjeta Virtual MI, siempre que cuenten con tecnología NFC para efectuar el pago sin contacto.

¿Cómo activar la tarjeta virtual de Movilidad Integrada?

Para activar y usar tu Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, lo primero que debes hacer es descargar la App CDMX, en tu teléfono celular. Si ya la tienes, estarás un paso adelante.

Dentro de la aplicación App CDMX, en la pantalla de inicio encontrarás varios servicios, pero debes dirigirte a la sección “Mis atajos” y seleccionar “Recarga Tarjeta”.

Dentro de ese apartado, tendrás la opción de activar tu Tarjeta Virtual, siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla.

¿Ya probaste la Tarjeta Virtual MI en la nueva versión de App CDMX? 📱🟣

Activa el NFC, recarga desde tu celular y usa tu teléfono para entrar a la red de Movilidad Integrada.



Tu movilidad ahora también viaja en tu celular. 🚇✨ pic.twitter.com/RhaC05wuT8 — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) December 10, 2025

Una vez activada, podrás recargar en línea, pero tienes que asegurarte de que tu teléfono tenga NFC activado para poder pagar tus viajes en transporte público sin inconvenientes.

Las recargas se pueden realizar con tarjeta de crédito, débito o CoDi, con montos que van de $15 hasta $500. Recibirás una notificación de cobro en tu teléfono y solo necesitarás confirmar la operación.

Con estos pasos, tu Tarjeta Virtual estará lista para usar, haciendo tus traslados más rápidos y evitando filas o recargas físicas.