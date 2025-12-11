Trasladan a la CDMX a “El Limones”, presunto líder de “Los Cabrera”

Lo trasladan a la CDMX, Edgar “N”, alias “El Limones” , presunto operador financiero de la organización criminal “Los Cabrera”, que trabaja para la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, fue llevado a la Ciudad de México (CDMX), tras su detención en Durango.

¿De qué es acusado Edgar "N", alias "El Limones"?

Las autoridades informaron que Edgar “N” no solo ejercía violencia dentro de la organización criminal, sino que también operaba como el principal responsable del manejo financiero de la organización criminal “Los Cabrera”.

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se identificaron varios movimientos irregulares en sus cuentas, presuntamente relacionados con fraudes y con el blanqueo de capitales obtenidos por medio de extorsiones.

Este es el momento en que Edgar, alias "El Limones", presunto operador financiero de la organización criminal "Los Cabrera", que trabaja para la facción de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, es trasladado a la CDMX

Se le acusa de extorsiones contra comerciantes y ganaderos



Por medio de sus cuentas oficiales, el secretario García Harfuch reconoció el apoyo del Gobierno de Coahuila en el operativo. De acuerdo con autoridades, Edgar “N” es señalado por coordinar una red de cobros ilegales a comerciantes y ganaderos, así como por recibir depósitos millonarios y realizar transferencias hacia empresas vinculadas con el lavado de dinero, lo que lo posiciona como una pieza central en las finanzas del grupo delictivo.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar "N", alias "Limones", integrante de la organización criminal.

Detienen al presunto líder de "Los Cabrera" con arsenal

La captura fue confirmada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y se dio tras trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que permitieron localizar al presunto líder en la ciudad de Durango.

Con esa información, los elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevaron a cabo varios cateos simultáneos en propiedades ubicadas en Durango y Coahuila.

En estas intervenciones, las autoridades decomisaron cinco armas largas, un arma corta, una granada y distintos artículos de equipo táctico.

Edgar “N”, alias “El Limones”, ya fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con las investigaciones correspondientes por su presunta participación en los delitos de extorsión y lavado de dinero.