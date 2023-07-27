La Unión Europea quiere firmar contratos este año por hasta 12 nuevos aviones de extinción de incendios, los primeros que poseería en su totalidad, para mejorar su capacidad de combatir los incendios provocados por el cambio climático y las olas de calor, dijo el jefe de gestión de crisis del bloque europeo.

La Unión Europea duplicó su flota de reserva existente de aviones de extinción de incendios el año pasado, después de que los devastadores incendios del verano pasado en el sur de Europa agotaron su capacidad anterior de 13 aviones.

A medida que el cambio climático aumenta el riesgo de incendios graves, el comisionado de la UE para la Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, dijo que Bruselas quería que se firmaran contratos este año para comprar 12 aviones de propiedad de la UE, más otras 12 para reforzar las flotas nacionales de los países.

Los países de la UE son responsables de responder a los incendios forestales y solicitan asistencia de la reserva de la UE solo cuando necesitan respaldo. La UE también puede ofrecer apoyo de emergencia a países no pertenecientes a la UE.

El bloque recibió 11 solicitudes de este tipo en 2022 y ha tenido cuatro este año hasta ahora, incluso en Grecia y Túnez, donde los aviones de reserva de la UE actualmente están combatiendo incendios.

Janez Lenarcic / Comisionado Unión Europea:

“Estimamos que si los contratos y una cantidad suficiente de pedidos se hacen este año, entonces tendríamos los primeros aviones entregados dos años después y toda la flota podría estar allí para fines de la década”.

EU plans to buy new firefighting planes as climate crisis worsens https://t.co/qLqeC1OAt1 pic.twitter.com/gXHEu48IpO — Reuters (@Reuters) July 26, 2023

Tres muertos y más de 20 mil evacuados por incendios en Grecia

Los incendios forestales que arrasaron Grecia durante más de una semana disminuyeron este miércoles, aunque los bomberos aún luchaban en varios frentes para contener las llamas que mataron a tres personas y provocaron la evacuación de miles de turistas.

En la isla de Rodas, donde más de 20 mil visitantes extranjeros y lugareños huyeron de los hoteles y casas junto al mar durante el fin de semana, decenas de bomberos intentaron domar un frente cerca de una zona montañosa en el sur, más de una semana después de que estallaran los incendios forestales.

Un oficial de la brigada de bomberos dijo a Reuters bajo condición de anonimato que el fuego es más intenso cerca del pueblo de Vati, al que es difícil llegar, pero ningún asentamiento está en riesgo.