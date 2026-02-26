Cambio de horario 2026: Hora exacta y municipios de México que deberán adelantar su reloj

¡Dormirás una hora menos! Aunque el cambio de horario ya no aplica para la mayoría de los municipios de México, algunas regiones específicas sí le darán la bienvenida al horario de verano 2026. Pero, ¿cuándo se debe ajustar el reloj y en qué estados aplica esta medida?

¿Cuándo es el cambio de horario 2026 en México?

Lo que conocíamos como el horario de verano se eliminó en la mayoría del país en 2022; sin embargo, sigue aplicándose en zonas fronterizas con Estados Unidos. Esto con el fin de alinear actividades con los estados vecinos del norte, y así facilitar acuerdos comerciales.



Inicio de horario de verano ; domingo 8 de marzo de 2026 , cuando a las 2:00 AM los relojes se adelanten una hora.

; , cuando a las 2:00 AM los relojes se adelanten una hora. Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 AM los relojes se atrasen y vuelva a ser la 1:00 AM.

Por ello, se recomienda adelantar los relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo, antes de ir a dormir. Aunque hoy en día la mayoría de los dispositivos ya lo hacen de forma automática.

Municipios de México que sí cambian al horario de verano 2026

Desde la reforma de 2022, donde se estableció un horario estándar permanente, solo en la franja fronteriza norte aplica el cambio. contnuacion, te detallamos todos los lugares donde SÍ aplica la medida.



Baja California : todo el estado, incluyendo Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín.

: todo el estado, incluyendo Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín. Chihuahua : Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.

: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero. Coahuila : Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Morelos, Zaragoza, entre otros.

: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Morelos, Zaragoza, entre otros. Nuevo León : Anáhuac y Los Aldama.

: Anáhuac y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Miguel Alemán y municipios vecinos.

¿En qué lugares no se cambia el horario?

El resto del país, incluida la Ciudad de México (CDMX) y Guadalajara, mantiene el mismo horario todo el año. Es decir, que si vives en estas regiones, tú no debes preocuparte por ajustar el reloj.

Por otro lado, los estados de Sonora y Quintana Roo no modificarán su hora, para facilitar el comercio con Arizona, así como para aprovechar la luz solar en sus destinos turísticos.