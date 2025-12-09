Confirmado: La fecha límite para hacer el cambio de placas en Jalisco antes del aumento de precio

El tiempo corre y miles de automovilistas en Jalisco están en la última etapa para completar el cambio de placas antes de que el costo se dispare. La Secretaría de la Hacienda Pública lanzó un aviso contundente: quienes no concluyan el trámite a tiempo enfrentarán un incremento importante en 2026 y posibles sanciones por circular con láminas sin validez.

El llamado es especialmente urgente para quienes aprovecharon el programa "3x1" al inicio del año, pues este beneficio no será válido el próximo ciclo fiscal.

¿Cuándo es el último día para el cambio de placas en Jalisco?

La autoridad estatal recordó que el reemplazo aplica para todos los vehículos que todavía circulan con placas antiguas, ya sean las versiones Maguey, Minerva o Gota, en sus distintas variantes.

Motocicletas, autos particulares, taxis, transporte público, remolques y camionetas deben cumplir sin excepción. Y la fecha fatal ya está definida: el último día para realizar el cambio de placas bajo el costo vigente será el 26 de diciembre de 2025.

¿Cuánto costará el cambio de placas en 2026?

Después de esa fecha, las oficinas recaudadoras permanecerán cerradas del 27 de diciembre al 2 de enero por la actualización de sistemas de la nueva Ley de Ingresos; con ello, cualquier trámite pendiente quedará detenido hasta el siguiente año, cuando el precio será otro.

La advertencia no es menor. De acuerdo con la dependencia, el subsidio aplicado en 2025 no se repetirá; para 2026, el costo de las nuevas láminas rondará los $2 mil 500 pesos, lo que representa un gasto considerable para quienes no aprovecharon el refrendo con cambio de placas incluido.

Además, circular con placas antiguas será motivo de sanción, detención del vehículo y pago de multas adicionales.

¿Qué se necesita para el cambio de placas en Jalisco en 2025?

Para quienes aún no realizan el trámite, la secretaría publicó la lista de requisitos indispensables: presentar el Certificado de Verificación Responsable 2025 aprobado, entregar ambas placas antiguas, llevar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y la Tarjeta de Circulación; todo debe entregarse en original.

Ante la alta demanda, el Gobierno de Jalisco habilitó horarios extendidos. Las recaudadoras de la zona metropolitana operan de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas y los sábados de 8:00 a 14:00. En el Centro Integral de Servicios de Zapopan, el horario se amplía hasta las 22:00 horas entre semana.

El mensaje final es claro: quien realice el cambio de placas ahora evitará multas, trámites saturados y un costo mucho mayor en 2026.